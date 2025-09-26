Abrió el primer local de The Cheesecake Factory en Argentina: dónde queda y cuáles son los precios

The Cheesecake Factory abrió oficialmente su primer local en Argentina este jueves 25 de septiembre. La ubicación elegida fue el Shopping Alto Palermo, en la planta baja con entrada por Berutti y Coronel Díaz. La expectativa era alta: se trata de una de las cadenas más icónicas de Estados Unidos, reconocida por sus porciones abundantes y sus cheesecakes estilo New York.

En esta primera etapa, la propuesta es más acotada que en el exterior. Solo se ofrecen porciones individuales de tres variedades: “Original”, “Raspberry swirl” y “Belgian chocolate”. El precio ronda entre los $12.500 y $13.500 por unidad, un valor que no pasó desapercibido en redes sociales.

El stand se encuentra en el Alto Palermo.

Los socios detrás del desembarco de The Cheesecake Factory

El proyecto en Argentina está a cargo de Finca Rosa SRL, un grupo de cinco jóvenes emprendedores sub-30 que decidieron apostar fuerte por traer la marca al país.

Vale remarcar que la operación no involucra a Alsea, el grupo mexicano que maneja la licencia de The Cheesecake Factory en Latinoamérica junto a cadenas como Burger King y Starbucks. Esta vez, la jugada se impulsó de manera independiente, lo que sorprendió al público y a la industria gastronómica local.

Así se ve el stand de The Cheesecake Factory.

A nivel global, la cadena nació en 1978 en Beverly Hills, California, y hoy cuenta con cerca de 400 locales, principalmente en Estados Unidos y Medio Oriente. En Latinoamérica ya funciona en México y tiene planes de expansión en Brasil, Colombia y Perú.

La reseñas de Sofía Gonet tras la apertura de The Cheesecake Factory

La apertura no tardó en volverse viral. Influencers y usuarios en redes sociales compartieron sus primeras impresiones, entre ellos Sofía Gonet, conocida en TikTok como La Reini. “Literalmente hoy abrió The Cheesecake Factory en Argentina y fui a comprar unas porciones. Esto no es esponsoreado. Pagué cada porcioncita de estas así diminutas, salen 12.500”, contó en un video que superó miles de reproducciones.

Sobre los sabores, Gonet fue sincera: “El clásico de frutilla es como comer un danonino hecho torta fría… está muy rico. La de chocolate belga no me gustó tanto”. Su veredicto final fue un 6 de 10. Con opiniones divididas y precios que generan debate, lo cierto es que The Cheesecake Factory ya puso un pie en Argentina y promete dar que hablar.