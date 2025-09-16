Economía / precios

Hamburguesas a $2500: cuándo y dónde aprovechar la promo de una reconocida cadena

En el marco del que llamaron “Cheese Burger Day”, la marca Big Pons propone un precio para tener en cuenta.

Súper promo: hamburguesas a $2500

El llamado Cheese Burger Day, que propone la cadena de comidas rápidas Big Pons, llega este año con una importante promo para aprovechar y celebrar la llegada de la primavera.

La propuesta tendrá lugar este domingo 21 de septiembre, en las 14 sucursales con la que cuenta la marca. La invitación es disfrutar de una de las hamburguesas estrellas de la casa a solo $2500 pesos.

En qué consiste la promo

La oferta aplica a la llamada “cheese burger simple” y es solo para consumir en cualquiera de los 14 locales con los que cuenta Vig Pons. Es decir, aquellos que soliciten take away o delivery no verán reflejado el ahorro en sus compras.

Otras de las aclaraciones que realizan es que la promo es válida hasta agotar el stock.

Además, desde Big Pons alientan a sus clientes a sumarse para lograr batir el récord que se propusieron este año. “En este Cheese Burger Day queremos llegar a 100.000 burgers. ¡Sumate y sé parte de un nuevo récord!“, anunciaron en sus redes sociales.

Dónde se encuentra Big Pons

La casa de comidas rápidas Big Pons cuenta con 14 sucursales distribuidas en diversos puntos de Buenos Aires. Estos son Belgrano, Boedo, en Microcentro (Av Corrientes), Lanús, Lomitas, Nordelta, Palermo, Parque Leloir, Pilar, Plaza Oeste Shopping, Puerto Madero, San Isidro, San Miguel y Unicenter.

