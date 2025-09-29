La inesperada reacción de la Chica del Brunch tras conocer el “local” de The Cheesecake Factory en Buenos Aires

La reconocida cadena estadounidense The Cheesecake Factory, popularizada en todo el mundo por la serie The Big Bang Theory, desembarcó por primera vez en la Argentina, aunque no de la manera que muchos esperaban. Su debut se concretó en formato piloto de pick up point dentro del shopping Alto Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, y generó largas filas de clientes desde la mañana del jueves para conseguir sus famosas tortas de queso estilo neoyorquino.

Lejos de un restaurante, el esperado local es solo un stand de venta “to go” ubicado en la planta baja del centro comercial, donde se ofrecen porciones individuales de The Cheesecake Factory Bakery y The Cheesecake Factory At Home.

The Cheesecake Factory Bakery

Ante esto, la reconocida influencer La Chica del Brunch hizo un posteo en su cuenta de Instagram donde señaló que la tomó por sorpresa descubrir que no se trataba de un local con mesas.

“Yo tenía ganas de ir a grabar la apertura Cheesecake Factory en el Alto Palermo, pero nunca me imaginé que era solamente una heladera. Pensé que iba a tener unas mesitas, algo. Un stand más armado quizás. Hubo filas eternas”, asegura.

Chica del Brunch

Luego explicó que lo que vende esta marca son los famosos cheesecake envasados: “Por suerte cheesecake buenas tenemos en muchísimas cafeterías”.

Pese a la propuesta limitada, la demanda inicial fue tan alta que provocó demoras y complicaciones para quienes se acercaron en busca de la experiencia completa.

Cuánto cuesta comer en The Cheesecake Factory en Buenos Aires

En esta primera etapa, la compañía (que opera en el país bajo la licencia de Finca Rosa) pondrá a la venta 4.500 porciones importadas directamente desde Estados Unidos.

Los precios van de $12.000 a $14.000 por porción, un valor similar al que se maneja en el mercado estadounidense (entre 9 y 12 dólares).

El lanzamiento incluye solo tres sabores:

Original

Chocolate con mousse de chocolate belga

Raspberry Swirl (frambuesa con chocolate blanco).

The Cheesecake Factory Bakery

The Cheesecake Factory

Fundada en 1978 en Beverly Hills, California, The Cheesecake Factory se convirtió en un ícono de la gastronomía estadounidense, con casi 400 locales en el mundo, la mayoría en Estados Unidos y Canadá. En América Latina, ya tenía presencia en México y ahora se suma Argentina, aunque por el momento solo con este formato acotado que funciona como prueba de mercado.

Para los fanáticos locales, especialmente los seguidores de The Big Bang Theory, donde el personaje de Penny (Kaley Cuoco) trabajaba como mesera en uno de sus restaurantes, la apertura fue una mezcla de entusiasmo y decepción: el cheesecake llegó, pero el restaurante completo todavía es una promesa.