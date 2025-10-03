Cómo hacer barritas de cereal caseras: receta fácil con solo 7 ingredientes y mucho más saludables

Jacko compartió en su cuenta de TikTok el paso a paso y ya consiguió más de 28 mil likes. “Te enseño a hacer estas barritas de cereal súper fáciles y muy ricas para todas tus meriendas”, explicó en el video que se llenó de comentarios de usuarios que celebraron la propuesta casera frente a las industriales.

Lo mejor es que podés personalizarlas con los frutos secos o semillas que tengas en casa y hasta darles un toque final con chocolate o pasta de maní. Una opción nutritiva, rendidora y perfecta para acompañar unos mates o llevar como snack al trabajo.

Estas barritas son muy fáciles de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las barritas de cereal caseras

2 tazas de avena

2 bananas maduras, bien pisadas

1 huevo

2 cucharadas de pasta de maní

2 cucharadas de miel

Semillas a gusto (chía, lino, sésamo)

Frutos secos a elección (nueces, almendras, maní)

Se pueden personalizar a gusto de cada uno.

Paso a paso, cómo preparar las barritas de cereal caseras

Colocá la avena, las bananas pisadas y el huevo en un bowl. Sumá la manteca de maní, la miel, las semillas y los frutos secos. Mezclá todo hasta obtener una preparación homogénea. Forrá una placa para horno con papel manteca y volcá la mezcla, distribuyéndola de manera pareja. Con una espátula, aplastá bien para dar forma a las barritas. Llevá al horno precalentado a 180° durante 25 a 30 minutos, hasta que se vean doradas. Retirá, dejá enfriar y cortá en porciones rectangulares. Opcional: decorá con chocolate derretido o un extra de manteca de maní para variar los sabores.

Las barritas caseras no solo son más ricas que las compradas, también son más sanas y mucho más económicas. Una receta fácil que demuestra que con pocos ingredientes podés preparar en casa snacks que se adaptan a tu gusto y se convierten en el aliado perfecto de cada merienda.