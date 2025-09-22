Cómo hacer pepas de chocolate sin harina ni azúcar: receta saludable para disfrutar en la merienda

La creadora de contenido Pau Kerikian, de la cuenta @goclean.now, compartió el paso a paso para hacer unas pepas de chocolate saludables que no llevan ni harina, ni azúcar, y logró cautivar a miles de usuarios con su versión nutritiva y práctica. “El verdadero valor nutricional de las semillas se encuentra en su interior. Por eso, usé el molinillo para molerlas y extraer todos sus beneficios”, explicó en su publicación.

Estas pepas no llevan ni harina ni azúcar.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las pepas de chocolate saludables

1 banana madura

½ taza de semillas de sésamo (molidas)

¼ de taza de coco rallado

50 g de chocolate 70% cacao

1 cucharadita de mantequilla de maní

Estas pepas son muy fáciles de hacer.

Paso a paso, cómo preparar las pepas de chocolate saludables

Pisá bien la banana madura en un bowl. Molé las semillas de sésamo hasta obtener una textura fina. Mezclá la banana con las semillas molidas y el coco rallado. Dejá reposar unos minutos para que la mezcla tome consistencia. Formá las galletitas y haceles un hueco en el centro. Llevá al horno a 180 grados por unos 10 minutos, hasta que se doren. Retirá y dejá enfriar completamente. Derretí el chocolate con la mantequilla de maní. Rellená cada galleta con la mezcla y volvé a enfriar.

Estas pepas son la prueba de que se puede disfrutar de un clásico de la merienda. Además, se conservan hasta una semana en la heladera, lo que las convierte en una opción perfecta para tener siempre a mano. Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, vas a poder darte un gusto saludable y lleno de sabor.