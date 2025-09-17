Sin azúcar ni manteca: cómo hacer minitartas ideales para el antojo dulce

La creadora de contenido Camila Duré compartió en TikTok una receta de tartitas de avena sin azúcar ni manteca que conquistó a miles de usuarios. Crujientes, fáciles y listas en pocos minutos, son ideales para reemplazar las clásicas galletitas o como base de mini tartas dulces.

“Rellenalas como quieras”, escribió Duré en el video que rápidamente se llenó de comentarios y reproducciones. Su propuesta es práctica y permite jugar con diferentes toppings: desde mermelada casera hasta chocolate amargo o frutas frescas.

Las tartas se pueden rellenar con lo que más te guste.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las tartas dulces saludables

2 huevos

Esencia de vainilla

1 cucharada de edulcorante

2 cucharadas de aceite

1 taza de avena

½ taza de harina (común, integral o de avena)

1 cucharadita de polvo para hornear

Leche, cantidad necesaria

Tip: usá un poco de harina en las manos para que la masa no se te pegue al darle forma.

Esta receta es muy sencilla de hacer.

Paso a paso, cómo preparar las tartas dulces saludables

Integrá los ingredientes líquidos en un bowl con la ayuda de un tenedor. Sumá los secos y mezclá bien hasta unificar la preparación. Si notás que está muy seca, agregá un chorrito de leche hasta lograr una masa maleable. Armá bolitas con las manos y aplastalas para darles forma de tartitas o pepas. Colocalas en una fuente enmantecada y enharinada. Llevá al horno precalentado a 180° durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

El resultado son tartitas livianas, crujientes y versátiles, que podés rellenar con lo que más te guste. Una alternativa saludable para sumar a la merienda, al desayuno o al postre sin necesidad de usar azúcar ni manteca. Una prueba más de que comer rico también puede ser sano y fácil de preparar en casa.