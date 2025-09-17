Sin azúcar ni manteca: cómo hacer minitartas ideales para el antojo dulce

La creadora de contenido Camila Duré compartió en TikTok una receta de tartitas de avena sin azúcar ni manteca que conquistó a miles de usuarios. Crujientes, fáciles y listas en pocos minutos, son ideales para reemplazar las clásicas galletitas o como base de mini tartas dulces.
“Rellenalas como quieras”, escribió Duré en el video que rápidamente se llenó de comentarios y reproducciones. Su propuesta es práctica y permite jugar con diferentes toppings: desde mermelada casera hasta chocolate amargo o frutas frescas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las tartas dulces saludables
- 2 huevos
- Esencia de vainilla
- 1 cucharada de edulcorante
- 2 cucharadas de aceite
- 1 taza de avena
- ½ taza de harina (común, integral o de avena)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Leche, cantidad necesaria
Tip: usá un poco de harina en las manos para que la masa no se te pegue al darle forma.
Paso a paso, cómo preparar las tartas dulces saludables
- Integrá los ingredientes líquidos en un bowl con la ayuda de un tenedor.
- Sumá los secos y mezclá bien hasta unificar la preparación.
- Si notás que está muy seca, agregá un chorrito de leche hasta lograr una masa maleable.
- Armá bolitas con las manos y aplastalas para darles forma de tartitas o pepas.
- Colocalas en una fuente enmantecada y enharinada.
- Llevá al horno precalentado a 180° durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.
El resultado son tartitas livianas, crujientes y versátiles, que podés rellenar con lo que más te guste. Una alternativa saludable para sumar a la merienda, al desayuno o al postre sin necesidad de usar azúcar ni manteca. Una prueba más de que comer rico también puede ser sano y fácil de preparar en casa.