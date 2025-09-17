Vía Gourmet / Recetas

Sin azúcar ni manteca: cómo hacer minitartas ideales para el antojo dulce

Con ingredientes simples, esta receta liviana y fácil de hacer se volvió furor en redes sociales.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

17 de septiembre de 2025,

Sin azúcar ni manteca: cómo hacer minitartas ideales para el antojo dulce

La creadora de contenido Camila Duré compartió en TikTok una receta de tartitas de avena sin azúcar ni manteca que conquistó a miles de usuarios. Crujientes, fáciles y listas en pocos minutos, son ideales para reemplazar las clásicas galletitas o como base de mini tartas dulces.

Rellenalas como quieras”, escribió Duré en el video que rápidamente se llenó de comentarios y reproducciones. Su propuesta es práctica y permite jugar con diferentes toppings: desde mermelada casera hasta chocolate amargo o frutas frescas.

Las tartas se pueden rellenar con lo que más te guste.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las tartas dulces saludables

  • 2 huevos
  • Esencia de vainilla
  • 1 cucharada de edulcorante
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 taza de avena
  • ½ taza de harina (común, integral o de avena)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Leche, cantidad necesaria

Tip: usá un poco de harina en las manos para que la masa no se te pegue al darle forma.

Esta receta es muy sencilla de hacer.

Paso a paso, cómo preparar las tartas dulces saludables

  1. Integrá los ingredientes líquidos en un bowl con la ayuda de un tenedor.
  2. Sumá los secos y mezclá bien hasta unificar la preparación.
  3. Si notás que está muy seca, agregá un chorrito de leche hasta lograr una masa maleable.
  4. Armá bolitas con las manos y aplastalas para darles forma de tartitas o pepas.
  5. Colocalas en una fuente enmantecada y enharinada.
  6. Llevá al horno precalentado a 180° durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

El resultado son tartitas livianas, crujientes y versátiles, que podés rellenar con lo que más te guste. Una alternativa saludable para sumar a la merienda, al desayuno o al postre sin necesidad de usar azúcar ni manteca. Una prueba más de que comer rico también puede ser sano y fácil de preparar en casa.

