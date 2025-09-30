Mejor que los de panadería: cómo hacer fosforitos de jamón y queso con 8 ingredientes

La creadora de la receta es @romirecetas, que compartió el paso a paso en un video que superó las 39 mil interacciones. “Para mí no hay mejor acompañamiento para los mates que algo salado”, aseguró antes de mostrar cómo lograr un hojaldre perfecto sin complicarse demasiado.

Así quedan los fosforitos con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los fosforitos de jamón y queso

500 g de harina 0000

300 g de manteca fría en cubos

1 cucharadita de sal

250 ml de agua fría

200 g de jamón cocido

200 g de queso

1 huevo

Azúcar (para espolvorear)

Estos fosforitos son muy fáciles de hacer.

Paso a paso, cómo preparar los fosforitos de jamón y queso

Colocá la harina, la sal, la manteca fría en cubos y el agua sobre la mesada. Uní de a poco los ingredientes con las manos, sin amasar demasiado y sin aplastar la manteca. Llevá la masa a la heladera por 20 minutos de reposo. Estirá y doblá los bordes hacia el centro. Volvé a doblar y repetí el proceso 4 o 5 veces. Estirá una última vez y cortá los fosforitos. Hacelo con un corte seco, sin arrastrar el cuchillo. Pasá a una fuente para horno, pincelá con huevo y espolvoreá un poco de azúcar encima. Cociná en horno fuerte por 15 a 20 minutos hasta que doren. Dejalos enfriar, cortalos al medio y rellená con jamón y queso. Podés comerlos así o darles unos minutos más de horno para que el queso se derrita.

La receta de @romirecetas no solo conquistó a miles en TikTok, también demostró que los fosforitos caseros pueden salir incluso mejor que los de panadería. Una opción simple y deliciosa que no falla para acompañar unos mates bien argentinos.