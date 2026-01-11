Cómo hacer una tarta de espinaca sin harina: la receta en simples pasos

Cada vez más personas buscan alternativas sin harinas que no resignen sabor ni practicidad. En ese camino, las tartas reinventadas ganan terreno, sobre todo cuando permiten usar lo que hay en la heladera y funcionan tanto para el almuerzo como para la vianda.

Esta receta se volvió viral en TikTok gracias a la cuenta @pulicocina, que propone una base distinta, hecha con zanahoria rallada, huevo y queso. El resultado es una tarta dorada, crocante por fuera y bien cremosa por dentro, que se adapta a moldes chicos o a una tartera tradicional sin problema.

Esta idea es la mejor para tener un almuerzo liviano.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una tarta de espinaca sin harina

Para la base (4 tarteletas de 12 cm o una tartera de 26 cm):

2 zanahorias ralladas

50 g de queso en hebras o rallado

2 huevos

Sal y pimienta a gusto

Para el relleno:

200 g de espinaca

80 g de queso (cremoso, port salut, mozzarella o similar)

1 huevo

Un chorrito de leche

Sal y pimienta a gusto

Queso extra para gratinar (opcional)

La base también funciona con otros rellenos, según lo que tengas a mano.

Así queda la tarta de espinaca.

Paso a paso, cómo preparar una tarta de espinaca sin harina

Rallá las zanahorias bien finitas. Colocalas en un bowl junto con el queso rallado. Agregá los huevos, salpimentá y mezclá bien. Distribuí la mezcla en moldes de tarteletas o en una tartera grande. Presioná para formar la base. Cociná en horno o freidora de aire a 200 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que esté dorada. Mientras tanto, salteá la espinaca y dejala entibiar. Colocá la espinaca en un bowl y sumá el huevo. Agregá el chorrito de leche y el queso en cubos. Condimentá a gusto y mezclá. Rellená las bases ya cocidas. Terminá con queso por encima si querés gratinar. Llevá nuevamente al horno o air fryer por 5 a 10 minutos, hasta dorar bien.

Esta tarta sin harina es ideal para quienes buscan comer más liviano sin complicarse. Funciona caliente o fría, se conserva bien y admite mil variantes. Una receta simple, práctica y perfecta para sumar al menú semanal.