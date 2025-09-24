Cómo hacer una tarta banoffe sin harina ni azúcar: la receta saludable ideal para el postre

La receta fue compartida por @fonsecelias en TikTok y rápidamente consiguió miles de likes. “No, no es una banoffe porque no tiene azúcares, no se encuentran harinas y lo hicimos sin huevo para los amigos veganos”, explicó el creador en su video viral.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la tarta banoffe saludable
Para la base:
- 1 taza de coco rallado
- ¼ de taza de arándanos hidratados
- 3 cdas de crema de maní
Para el relleno:
- 2 bananas maduras
- 400 ml de leche de coco (100 ml + 300 ml)
- 50 g de almidón de maíz
- Gotas de esencia de banana
- Gotas de esencia de vainilla
Para la cobertura:
- 1 banana madura
- 2 cdas de crema de avellanas
- 3 dátiles
- 1 cda de chocolate derretido (opcional)
- Cacao amargo para espolvorear
Paso a paso, cómo preparar la tarta banoffe saludable
- Triturá el coco rallado con los arándanos y la crema de maní.
- Llevá la mezcla a un molde y presioná para formar la base. Refrigerá en heladera o freezer.
- Procesá las bananas con 100 ml de leche de coco. Pasá a una cacerola.
- Sumá los 300 ml de leche de coco restantes, la maicena y las esencias.
- Cociná a fuego medio, revolviendo sin parar, hasta que espese. Retirá del fuego y seguí mezclando hasta que baje la temperatura.
- Verté la crema sobre la base ya fría.
- Para la cobertura, triturá una banana con la crema de avellanas y los dátiles. Podés sumar chocolate derretido.
- Decorá con esta mezcla y espolvoreá cacao amargo por encima.
Esta versión saludable de la banoffe demuestra que no hace falta azúcar ni harinas para lograr un postre tentador. Es fresco, cremoso y perfecto para compartir después de una comida o como capricho dulce a cualquier hora.