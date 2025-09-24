Cómo hacer una tarta banoffe sin harina ni azúcar: la receta saludable ideal para el postre

La receta fue compartida por @fonsecelias en TikTok y rápidamente consiguió miles de likes. “No, no es una banoffe porque no tiene azúcares, no se encuentran harinas y lo hicimos sin huevo para los amigos veganos”, explicó el creador en su video viral.

Tarta banoffe sin harina ni azúcar.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la tarta banoffe saludable

Para la base:

1 taza de coco rallado

¼ de taza de arándanos hidratados

3 cdas de crema de maní

Para el relleno:

2 bananas maduras

400 ml de leche de coco (100 ml + 300 ml)

50 g de almidón de maíz

Gotas de esencia de banana

Gotas de esencia de vainilla

Para la cobertura:

1 banana madura

2 cdas de crema de avellanas

3 dátiles

1 cda de chocolate derretido (opcional)

Cacao amargo para espolvorear

Así de cremosa queda la tarta banoffe.

Paso a paso, cómo preparar la tarta banoffe saludable

Triturá el coco rallado con los arándanos y la crema de maní. Llevá la mezcla a un molde y presioná para formar la base. Refrigerá en heladera o freezer. Procesá las bananas con 100 ml de leche de coco. Pasá a una cacerola. Sumá los 300 ml de leche de coco restantes, la maicena y las esencias. Cociná a fuego medio, revolviendo sin parar, hasta que espese. Retirá del fuego y seguí mezclando hasta que baje la temperatura. Verté la crema sobre la base ya fría. Para la cobertura, triturá una banana con la crema de avellanas y los dátiles. Podés sumar chocolate derretido. Decorá con esta mezcla y espolvoreá cacao amargo por encima.

Esta versión saludable de la banoffe demuestra que no hace falta azúcar ni harinas para lograr un postre tentador. Es fresco, cremoso y perfecto para compartir después de una comida o como capricho dulce a cualquier hora.