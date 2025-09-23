Llegó el calorcito y la primavera marcó el inicio de la temporada de frutillas. Una de las frutas favoritas de los argentinos que cautiva con su sabor único. Sin dudas, es la reina de esta época del año y por eso se volvió protagonista de una receta viral de un exquisito budín apto FODMAPs.

La usuaria de TikTok @olivares.nutricion compartió su receta de budín de frutillas, apto para quienes están en una dieta baja en FODMAPs, que se volvió un éxito entre los usuarios de esta red social. Con pocos ingredientes y en apenas unos minutos, está listo este delicioso budín esponjoso y bien sabroso, ideal para disfrutar en la merienda, con mate, té o café.

Cómo hacer un exquisito budín de frutillas: la receta ideal para aprovechar la fruta de la temporada

¿Qué es una dieta baja en FODMAPs? Es un plan de alimentación diseñado para reducir o eliminar ciertos tipos de carbohidratos de cadena corta que, en muchas personas, no se digieren ni absorben bien en el intestino delgado.

La palabra FODMAP es un acrónimo en inglés que significa:

F ermentable (fermentables)

O ligosaccharides (oligosacáridos → fructanos y galactanos)

D isaccharides (disacáridos → lactosa)

M onosaccharides (monosacáridos → exceso de fructosa)

A nd

Polyols (polioles → sorbitol, manitol, maltitol, xilitol)

Estos compuestos están presentes en muchos alimentos comunes: trigo, cebolla, ajo, lácteos, legumbres, manzanas, peras, coliflor, miel, edulcorantes, entre otros.

Es por eso que esta receta de budín de frutillas puede adaptarse a este tipo de alimentación.

Ingredientes para el budín de frutillas

frutillas

3 huevos

1 taza de azúcar

1 taza de leche deslactosada o bebida vegetal

1/2 taza de aceite de girasol

2 tazas de harina de avena

1 cucharada de polvo para hornear

Preparación: cómo hacer paso a paso el budín de frutillas

Para comenzar hay que lavar muy bien las frutillas para eliminar gérmenes, bichos y bacterias y así evitar cualquier tipo de contaminación. Por otra parte, colocar en un recipiente los huevos y el azúcar. Mezclar a mano o con batidora. Incorporar de a poco los demás ingredientes y seguir mezclando hasta obtener una mezcla homogénea. Colocar la preparación en un molde y llevar a un horno precalentado por aproximadamente 45 minutos. ¡Y listo!

Dejar enfriar, quitar del molde y a disfrutar.