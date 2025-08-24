Vía Gourmet / Receta del día

Cómo hacer un budín de naranja húmedo y esponjoso en muy pocos pasos

Un postre ideal para acompañar los desayunos o meriendas y sorprender a tu familia y amigos.

Redacción Vía País
24 de agosto de 2025,

El budín de naranja es un clásico para acompañar las mañanas o tardes. Hay múltiples recetas. Algunas con más pasos e ingredientes. El truco es lograr que salga lo más esponjoso y húmedo posible.

La cocinera Agus Liporace reveló en su cuenta de Instagram el truco perfecto para poder cocinar los budines de naranja más ricos, esponjosos y húmedos de todos los tiempos. A continuación te contamos el paso a paso:

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 150 gramos de azúcar
  • 150 ml de aceite
  • 200 gramos de harina leudante
  • 50 ml de leche
  • Ralladura de 1 naranja
  • 3C de azúcar impalpable
  • Jugo de naranja
  • Ralladura de naranja a gusto
Paso a paso para preparar un budín de naranja húmedo y esponjoso

  1. En un recipiente mezclar los huevos, la azúcar y el aceite. Revolver muy bien.
  2. Luego agregarle la harina con movimientos envolventes.
  3. Sumar a la mezcla la leche y mezclar hasta que se incorpore todo muy bien.
  4. Colocar la preparación en una asadera en mantecada. Se pueden sumar chips de chocolate
  5. Llevar al horno moderado entre 35 y 40 minutos.

Para preparar el glasé, 3 cucharadas soperas de azúcar impalpable, ralladura de naranja y jugo de naranja cantidad necesaria. Colocar sobre el budín ya listo. Esperar que se seque y ya está listo el riquísimo budín para compartir en familia y con amigos.

