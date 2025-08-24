Cómo hacer un budín de naranja húmedo y esponjoso en muy pocos pasos

El budín de naranja es un clásico para acompañar las mañanas o tardes. Hay múltiples recetas. Algunas con más pasos e ingredientes. El truco es lograr que salga lo más esponjoso y húmedo posible.
La cocinera Agus Liporace reveló en su cuenta de Instagram el truco perfecto para poder cocinar los budines de naranja más ricos, esponjosos y húmedos de todos los tiempos. A continuación te contamos el paso a paso:
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 gramos de azúcar
- 150 ml de aceite
- 200 gramos de harina leudante
- 50 ml de leche
- Ralladura de 1 naranja
- 3C de azúcar impalpable
- Jugo de naranja
- Ralladura de naranja a gusto
Paso a paso para preparar un budín de naranja húmedo y esponjoso
- En un recipiente mezclar los huevos, la azúcar y el aceite. Revolver muy bien.
- Luego agregarle la harina con movimientos envolventes.
- Sumar a la mezcla la leche y mezclar hasta que se incorpore todo muy bien.
- Colocar la preparación en una asadera en mantecada. Se pueden sumar chips de chocolate
- Llevar al horno moderado entre 35 y 40 minutos.
Para preparar el glasé, 3 cucharadas soperas de azúcar impalpable, ralladura de naranja y jugo de naranja cantidad necesaria. Colocar sobre el budín ya listo. Esperar que se seque y ya está listo el riquísimo budín para compartir en familia y con amigos.