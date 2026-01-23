Cómo hacer un snack dulce de chocolate sin harina ni azúcar: la receta de Paulina Cocina que es viral

Cuando una receta logra tres cosas a la vez, ser fácil, rica y apta para el antojo es cuestión de tiempo para que se vuelva viral. Eso pasó con estos cuadraditos dulces de chocolate sin harina ni azúcar que compartió Paulina Cocina y que, según confesó ella misma, “mis hijos se los comieron en media tarde, se suponía que eran para mí lpm”.
El éxito no sorprende. La preparación no necesita cocción, no usa ingredientes raros y se arma en pocos pasos. Es de esas recetas que parecen un experimento improvisado, pero funcionan perfecto. Ideal para quienes buscan algo dulce sin prender el horno y sin caer en opciones ultraprocesadas, estos cuadraditos se convirtieron en un comodín para la heladera.
Qué ingredientes se necesitan para hacer cuadraditos dulces de chocolate
- 150 g de manteca de maní (o de pistacho)
- 200 g de harina de almendras
- Endulzante, a gusto
- Chips de chocolate
- 1 gotita de aceite
- Sal, una pizca
Paso a paso, cómo preparar cuadraditos dulces sin harina ni azúcar
- Colocá en un bowl la manteca de maní y la harina de almendras.
- Sumá el endulzante y mezclá hasta lograr una pasta homogénea.
- Volcá la preparación en un molde y aplastá bien para emparejar.
- Cubrí con film y llevá al congelador.
- Mientras tanto, derretí los chips de chocolate con una gotita de aceite.
- Retirá el molde del congelador y volcá el chocolate por arriba.
- Agregá una pizca de sal fina, clave para potenciar el sabor.
- Llevá nuevamente al frío hasta que solidifique.
- Cortá en cuadraditos y serví.
“Chicos, no les puedo explicar lo rico que es esto. Es una bomba”, dijo Paulina en el video, antes de rematar con un “quiero hacerlo mañana de nuevo”. Y razón no le falta. La textura es firme pero cremosa, el sabor es intenso y el contraste dulce-salado juega a favor.