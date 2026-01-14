Cómo hacer una torta matera sin harina y con solo 3 ingredientes: la receta fácil y saludable para la merienda

La receta la compartió la cuenta Tu Cocina Nutritiva en TikTok y acumuló miles de likes. Es ideal para quienes buscan una opción dulce y saludable sin complicarse demasiado. “Con solo tres ingredientes podés preparar esta tortita sin harinas, sin azúcar y riquísima. Es perfecta para resolver los desayunos o meriendas de la semana”, explicó la creadora del video mientras mostraba el paso a paso.

Además de ser una versión más liviana que una torta tradicional, tiene una textura húmeda y un sabor intenso a chocolate gracias al cacao amargo. Se puede comer tibia, recién hecha, o guardar en el freezer para tener siempre una porción lista.

Esta receta es muy sencilla de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una torta con solo 3 ingredientes

2 bananas maduras

2 huevos

⅓ taza de cacao amargo

(Opcional) chips de chocolate amargo para un toque extra

Cuanto más maduras estén las bananas, más dulce y esponjosa va a quedar la torta, sin necesidad de agregar azúcar.

Así queda la torta.

Paso a paso, cómo preparar la torta con solo 3 ingredientes

En una licuadora o procesadora, colocá las bananas, los huevos y el cacao amargo. Procesá todo hasta lograr una mezcla uniforme y sin grumos. Si querés, agregá algunos chips de chocolate antes de cocinar para que se derritan al calor. Verté la mezcla en una budinera o sartén pequeña (de unos 18 cm) previamente engrasada. Cociná a fuego mínimo durante 20 minutos con tapa, o al horno a 180 °C por el mismo tiempo. Dejá enfriar antes de desmoldar para que tome consistencia.

El resultado es una torta húmeda, con un sabor intenso y perfecta para disfrutar sin culpa. Liviana, sin gluten ni azúcar, se transformó en una de las recetas más guardadas del último mes en redes.