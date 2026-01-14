Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer una torta matera sin harina y con solo 3 ingredientes: la receta fácil y saludable para la merienda

Sin azúcar, sin harinas y lista en minutos, esta tortita fit se volvió viral en las redes sociales.

Shaiel Teran Velazquez
14 de enero de 2026,

La receta la compartió la cuenta Tu Cocina Nutritiva en TikTok y acumuló miles de likes. Es ideal para quienes buscan una opción dulce y saludable sin complicarse demasiado. “Con solo tres ingredientes podés preparar esta tortita sin harinas, sin azúcar y riquísima. Es perfecta para resolver los desayunos o meriendas de la semana”, explicó la creadora del video mientras mostraba el paso a paso.

Además de ser una versión más liviana que una torta tradicional, tiene una textura húmeda y un sabor intenso a chocolate gracias al cacao amargo. Se puede comer tibia, recién hecha, o guardar en el freezer para tener siempre una porción lista.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una torta con solo 3 ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 huevos
  • ⅓ taza de cacao amargo
  • (Opcional) chips de chocolate amargo para un toque extra

Cuanto más maduras estén las bananas, más dulce y esponjosa va a quedar la torta, sin necesidad de agregar azúcar.

Paso a paso, cómo preparar la torta con solo 3 ingredientes

  1. En una licuadora o procesadora, colocá las bananas, los huevos y el cacao amargo.
  2. Procesá todo hasta lograr una mezcla uniforme y sin grumos.
  3. Si querés, agregá algunos chips de chocolate antes de cocinar para que se derritan al calor.
  4. Verté la mezcla en una budinera o sartén pequeña (de unos 18 cm) previamente engrasada.
  5. Cociná a fuego mínimo durante 20 minutos con tapa, o al horno a 180 °C por el mismo tiempo.
  6. Dejá enfriar antes de desmoldar para que tome consistencia.

El resultado es una torta húmeda, con un sabor intenso y perfecta para disfrutar sin culpa. Liviana, sin gluten ni azúcar, se transformó en una de las recetas más guardadas del último mes en redes.

