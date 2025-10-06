Cómo hacer un delicioso pan para sándwich sin harina y con solo 5 ingredientes: receta fácil y sin ensuciar mucho

El video con la receta del pan sin harina fue publicado por Sonny Cantero en TikTok y ya cosechó miles de likes. “No te das una idea los sánguches que te vas a hacer con estos pancitos que además son libres de gluten y súper proteicos”, explicó el creador.

El secreto está en su simplicidad: no requiere medidas exactas ni ingredientes difíciles de conseguir. Perfectos para quienes están en modo saludable o quieren un pan más liviano sin sacrificar sabor, estos pancitos se hacen en pocos minutos y son ideales para tener listos toda la semana.

Este pan es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan sin harina

1 taza de queso fundido

1 taza de leche en polvo

2 huevos

1 pizca de sal y pimienta

1 cucharadita de polvo de hornear

💡 Tip: usá la misma taza para medir todos los ingredientes. No importa su tamaño, lo importante es mantener la proporción. Si la mezcla queda muy seca, agregá un chorrito de leche; si está muy pegajosa, sumá un poco más de queso o leche en polvo.

Esta receta te salva un almuerzo.

Paso a paso, cómo preparar el pan sin harina

En un bowl, mezclá el queso fundido, la leche en polvo, los huevos, la sal, la pimienta y el polvo de hornear. Uní todo hasta conseguir una masa ligeramente pegajosa y homogénea. Humedecé tus manos con agua y formá los pancitos. Colocalos sobre una fuente con papel manteca y aplastalos suavemente para darles forma redondeada. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que estén dorados. Dejalos enfriar unos minutos antes de cortarlos o rellenarlos.

Este pan sin harina es la alternativa perfecta para quienes buscan algo liviano, sin gluten y alto en proteínas. Listo en pocos minutos y con ingredientes simples, se convirtió en la receta salvadora de quienes quieren comer rico sin complicarse. Como dijo Sonny, “te podés hacer un montón para toda la semana… y mirá cómo gratina este queso”.