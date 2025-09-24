Esta es la mejor hamburguesa de Argentina: qué ingredientes tiene y de qué provincia es

El pasado 21 de septiembre, en el día de la primavera, se realizó la la 4° edición de Burgerpalusa, el festival de hamburguesas más grande de Latinoamérica organizado por The Food Truck Store. Con sede en el Hipódromo de Palermo, el evento reunió a más de 13.600 personas en dos jornadas donde se consumieron alrededor de 30.000 hamburguesas.

La cultura hamburguesera celebró su cuarta edición y en ella se definió a los ganadores de la Competencia Federal y la flamante Competencia Internacional, que debutó en esta edición con representantes de distintos países.

La Semana de la Hamburguesa 2025 comenzó en Córdoba.

En este mega evento participaron 115 hamburgueserías en total. 35 de ellas fueron seleccionadas en una primera instancia y finalmente 8 finalistas de 8 provincias llegaron a Palermo para disputar el título de la mejor hamburguesa de Argentina.

¿Cuál es la mejor hamburguesa de Argentina?

El jurado de expertos eligió como ganadora a Pretextos (Mendoza) como la mejor hamburguesería del país gracias a su creación SWEET BET.

Esta hamburguesa que se consagró ganadora tiene como ingredientes: Smash Simple, Queso Cheddar, Cebollas Salteadas & Honey Mustard en Pan Golden Kalis.

Por otro lado, el público eligió a Roses, de Rosario, Santa Fe, con su Black Truffle Burger que cuenta con medallón Doble, queso cheddar, chutney de portobello, panceta crocante & lactonesa casera trufada en pan brioche.

“Con el voto del jurado, Pretextos se llevó el premio mayor: un trofeo, equipamiento gastronómico y $2 millones de pesos en papas fritas de McCain”, destacaron los organizadores. Mientras que, con el voto de la gente, “Roses se llevó el segundo galardón: trofeo, más un kit hamburguesero y $2 millones de pesos en queso cheddar de Milkaut Profesional”.