Cómo hacer torta matera sin gluten: la receta perfecta para que salga súper húmeda y esponjosa

Las recetas sin gluten cada vez ganan más terreno en las redes sociales, y esta torta matera es la prueba de que se puede disfrutar de lo clásico sin resignar sabor ni textura. La cuenta de TikTok amasa.madre compartió el paso a paso y en poco tiempo consiguió miles de likes de usuarios que quedaron encantados con el resultado.

El secreto está en la combinación de la premezcla sin TACC, el toque de yogurt que le aporta humedad y la fruta fresca que equilibra la masa. Es una opción versátil: podés hacerla con pera, manzana o ambas, según lo que tengas en casa.

Así queda la torta por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta matera sin gluten

125 g de azúcar

Ralladura de 1 limón

250 g de premezcla sin TACC

2 huevos

100 g de yogurt

100 g de aceite neutro

1 cucharada de polvo de hornear (15 g)

¼ de cucharadita de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pera y 1 manzana cortadas en trocitos (podés usar solo una fruta)

Azúcar extra para espolvorear

Esta torta matera se hace con pera y manzana.

Paso a paso, cómo preparar la torta matera sin gluten

En un bowl, mezclá el azúcar con la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Sumá los huevos y batí bien hasta integrar. Incorporá el aceite y el yogurt, y seguí batiendo hasta lograr una mezcla homogénea. Agregá la premezcla sin TACC tamizada junto al polvo de hornear y la sal. Integrá con movimientos envolventes. Sumá la fruta cortada en trocitos y, si la mezcla está muy espesa, agregá apenas un chorrito de leche. Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado con premezcla o almidón de maíz. Espolvoreá la superficie con azúcar y llevá al horno precalentado a 170° por 45 minutos o hasta que al pinchar el centro con un palillo salga seco.

Listo, una torta húmeda, esponjosa y perfecta para compartir con unos buenos mates.