Cómo hacer el pastel de carne de Ingrid Grudke, con pocos ingredientes y super económico

Ingrid Grudke no para de causar sensación en las redes sociales, especialmente Instagram donde tiene una cuenta con más de medio millón de seguidores. En sus palabras, en su perfil muestra como es “su mundo”, cargado de vida sana y mucha moda.

La fisicoculturista comparte fotografías y videos que no tardan en volverse virales, con muchos “me gustas” y lluvias de comentarios. Aquellas publicaciones que logran “romperla toda”, son las de las recetas de Ingrid, que logran el equilibrio perfecto entre ser saludables y muy sabrosas.

Ingrid Grudke Foto: Ingrid Grudke

El objetivo de la modelo es compartir cómo es su alimentación y de esa forma crear conciencia de que no hace falta dejar de comer para bajar de peso, sino, todo lo contrario. Es por tanto que, comparte preparaciones aptas para cualquier principiante de la cocina.

¿Cómo preparar el pastel de carne de Ingrid Grudke?

“Ustedes ya saben que mucha comida me gusta transformarla en pastel. O lo que yo llamo pastel…”, comentó Ingrid a través de su cuenta de Instagram y le compartió a sus muchísimos seguidores una receta ideal para el almuerzo o la cena: un pastel de carne.

Se trata de una receta muy pero muy sencilla, con la que no se necesitan ni muchos ingredientes, ni ser un experto de la cocina. “Hay veces que me sobra algo de carne magra y no la quiero comer así, seca, por eso prefiero molerla y transformarla en una comida diferente como este pastel de carne que a mí me gusta mucho”, explicó la fisicoculturista, quien exclamó, “¡espero que les guste!”.

Preparación:

“A la cantidad de carne cocida que me quedo, ya sea 100 o 200 gramos, la pico en pequeñísimos trozos, ya sea a mano con un cuchillo muy filoso o en la procesadora que tenga cada uno, y le agrego 3 huevos”, comenzó explicando Ingrid.

“Condimento un poco si es necesario y ¡listo! Le doy una primer cocción. Luego lo saco del horno, lo giro y lo cubro con queso en hebras y le doy un toquecito más”, concluyó su receta.