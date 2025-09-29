Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer alfajores sin azúcar ni harina: receta fácil y saludable con solo 4 ingredientes

Fácil, rápido y sin ingredientes imposibles de conseguir, este alfajor saludable ya se volvió tendencia en TikTok.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

29 de septiembre de 2025,

Cómo hacer alfajores sin azúcar ni harina: receta fácil y saludable con solo 4 ingredientes
Alfajor sin harina ni azúcar.

Un video en TikTok desató la curiosidad: un alfajor sin azúcar, sin harina y sin huevo que promete ser tan tentador como el clásico. La receta, publicada por Fonsecelias, ya juntó miles de likes y generó debate en redes.

¿Un alfajor sin dulce de leche? Sí. Aunque los puristas frunzan la nariz, lo cierto es que esta versión casera es una alternativa más liviana y accesible para quienes buscan cuidar lo que comen sin resignar sabor. Además, solo requiere cuatro ingredientes básicos y nada de complicaciones.

Este alfajor saludable es muy fácil de hacer.
Este alfajor saludable es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el alfajor saludable

  • 100 g de dátiles
  • 3 cucharadas de pasta de maní
  • 3 cucharadas de coco rallado
  • 100 g de chocolate (para la cobertura y el relleno)
Así quedan los alfajores por dentro.
Así quedan los alfajores por dentro.

Paso a paso, cómo preparar el alfajor saludable

  1. Triturá los 100 g de dátiles junto con la pasta de maní y el coco hasta lograr una mezcla homogénea.
  2. Moldeá la masa resultante en forma de tapitas y llevá a la heladera hasta que se endurezca.
  3. Retirá y bañá cada pieza con chocolate derretido. Volvé a la heladera para que el baño se endurezca.
  4. Prepará el relleno mezclando 50 g de dátiles extra con el chocolate restante.
  5. Guardá en frío hasta que tome cuerpo.
  6. Armá el alfajor rellenando con la mezcla de dátiles y cerrá con las tapitas bañadas.

El creador del video advierte entre risas que “los fundamentalistas del dulce de leche te van a decir que no”, pero lo cierto es que esta propuesta se ganó un lugar en la mesa fit.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS