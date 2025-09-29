Cómo hacer alfajores sin azúcar ni harina: receta fácil y saludable con solo 4 ingredientes

Un video en TikTok desató la curiosidad: un alfajor sin azúcar, sin harina y sin huevo que promete ser tan tentador como el clásico. La receta, publicada por Fonsecelias, ya juntó miles de likes y generó debate en redes.

¿Un alfajor sin dulce de leche? Sí. Aunque los puristas frunzan la nariz, lo cierto es que esta versión casera es una alternativa más liviana y accesible para quienes buscan cuidar lo que comen sin resignar sabor. Además, solo requiere cuatro ingredientes básicos y nada de complicaciones.

Este alfajor saludable es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el alfajor saludable

100 g de dátiles

3 cucharadas de pasta de maní

3 cucharadas de coco rallado

100 g de chocolate (para la cobertura y el relleno)

Así quedan los alfajores por dentro.

Paso a paso, cómo preparar el alfajor saludable

Triturá los 100 g de dátiles junto con la pasta de maní y el coco hasta lograr una mezcla homogénea. Moldeá la masa resultante en forma de tapitas y llevá a la heladera hasta que se endurezca. Retirá y bañá cada pieza con chocolate derretido. Volvé a la heladera para que el baño se endurezca. Prepará el relleno mezclando 50 g de dátiles extra con el chocolate restante. Guardá en frío hasta que tome cuerpo. Armá el alfajor rellenando con la mezcla de dátiles y cerrá con las tapitas bañadas.

El creador del video advierte entre risas que “los fundamentalistas del dulce de leche te van a decir que no”, pero lo cierto es que esta propuesta se ganó un lugar en la mesa fit.