Arbolitos navideños caprese: ricos, fáciles y la mejor idea para decorar la mesa navideña

Como si no fallar en la decisión de los sabores navideños no fuera suficiente presión, también queda armar una agradable mesa a la que no le falten colores y frescura. Para eso, traemos una idea rápida que te hará quedar como un gran anfitrión.

Arbolitos navideños caprese, ideal para la entrada.

Con una tapa de tarta podemos obtener una reversión de canapés modernos, crocantes y con diversos sabores, dependiendo lo que nos guste o tengamos en casa.

La opción es muy rápida de hacer y nos permitirá desplegar una deco comestible y colorida. Especialmente atractiva si hay niños entre nuestros invitados.

Albahaca, ingrediente ideal para los arbolitos

La propuesta es de la nutricionista de Instagram @mery.caporale, que defiende el método “comer de todo” como la mejor manera de optimizar la alimentación.

Cómo se hacen los arbolitos navideños caprese

Ingredientes

Una tapa de tarta

Queso

Tomate

Albahaca

Vamos a necesitar palitos brochete para armar nuestros arbolitos.

Preparación

- Marcamos y cortamos la masa con una forma de estrella.

- Pintamos con huevo y le ponemos queso para darle un toque.

- Hornealas hasta que estén doraditas.

- Armar los arbolitos alternando capas: estrella, queso, albahaca, tomate y repetir hasta termina con una estrella vertical.

Esta es la propuesta para los arbolitos caprese, pero se puede buscar otros sabores: jamón, morrón asado, huevo duro, lechuga... Y lo que nos ocurra que pueda quedar bien.

El tomate no puede faltar en los platos frescos de Navidad.

Hay que fijarse que los ingredientes sean fáciles de pinchar y dejar volar a la imaginación culinaria. Un ratito antes de que lleguen los invitados podemos poner un arbolito en cada puesto de la mesa o todos juntos en una fuente coqueta en el centro.