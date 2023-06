Ángel de Brito escrachó a Marixa Balli con su merienda “marginal” en los estudios de “LAM”

Reconocida por su carisma y forma de expresarse tan particular, Marixa Balli supo ganarse un lugar en la televisión argentina y en los corazones de los televidentes. Como panelista de “LAM”, se convirtió en una de las figuras más queridas y virales de la farándula con la popularización de algunas de sus frases.

“Me siento sumamente envidiada”, “Claro, claro si, si” y “Me cuesta ser empleada, porque yo soy empleador”, son algunas de sus expresiones sin pelos en la lengua más resonantes que circulan por las redes donde los usuarios la imitan y comparten sus reacciones. Pero en las últimas horas se viralizó un TikTok donde muestra a la ex vedette muy lejos del glamour con el que suele mostrarse en TV.

Marixa Balli Foto: Instagram/marixaballi

Marixa Balli fue capturada por Ángel de Brito en el estudio de “LAM” en América mientras tomaba un refrigerio antes de salir del canal. El momento fue registrado por el conductor, quien escrachó a la panelista y reveló su “merienda marginal”.

En las imágenes se la puede ver a la también bailarina con un cupcake a medio comer y un vaso descartable de café. “Lo marginal de una diva de la televisión”, soltó el periodista y sorprendió a su compañera.

Al verlo, la también empresaria le respondió en broma: “¡Ay! Mi amor... todo vegano, le estoy dando. Budincito de banana”. Entonces el presentador le propuso que coma en su camarín, pero Marixa explicó: “Esto es como que desconecto con la puerta. Me encanta, esto es vida, es pueblo...”.

Marixa Balli rechazó estar en el Bailando 2023: los motivos

Cuando ya nueva edición del Bailando 2023 ya está confirmada, Marcel Tinelli y su producción están en plena etapa de reclutar a las figuras y bailarines que participarán de la competencia. Una de las primeras en aparecer en la lista para integrar el certamen fue Marixa Balli, pero rechazó la propuesta.

En ese sentido explicó que la negativa fue por una cuestión de tiempos. “Yo desde las 5.30 a las 17 estoy sin parar. Pensé: ‘Bueno, corto a las 12, dos horas de ensayo’. Pero sé cómo soy de obsesiva con todo, me gusta estar todo el tiempo, si estoy haciendo algo es poniéndolo todo. Entonces, la verdad es que no me gustaría no dar o no rendir cómo a mí me gusta”, indicó en “LAM”.