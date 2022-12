Almorzar temprano o desayunar fuerte: el debate viral por la comida en la final del Mundial

Este domingo al mediodía la Selección Argentina juega la final del Mundial Qatar 2022 contra Francia. En las horas previas, los y las hinchas argentinos viven con emoción y pura expectativa los preparativos.

Si pasa lo que 45 millones de argentinos sueñan que suceda, una de las cuestiones a resolver es cómo movilizarse hacia el Obelisco, en la caso de la Ciudad de Buenos Aires, o a otros de los puntos de encuentro en el resto del país.

Hinchas alentando a la Selección Argentina Foto: Authentic Images

Pero otro de los detalles a tener en cuenta antes de que arranque el último partido de esta copa del mundo es la comida, y la pregunta sobre qué comer durante los 90 minutos del encuentro ronda por todas las casas del territorio nacional. Así lo expuso una usuaria en redes y despertó un debate viral.

Al comenzar el partido a las 12 del mediodía, las posibilidades son muchas. Si bien cae justo al horario del almuerzo, muchos para ese momento del día recién se están despertando, por lo que podría juntarse con el desayuno. Mientras que la opción de comer después del partido está totalmente descartada.

La selección argentina se entrena esta en Qatar (AFA)

“Me preocupa la organización del domingo, ¿comemos temprano? ¿Desayunamos fuerte? ¿Escabiamos 10 AM? ¿Full sambuchitos de miga? ¿Mate con birra? ¿Cómo e’?”, se preguntó una usuaria de Twitter y generó todo tipo de respuestas y propuestas de los internautas.

¿Almorzar temprano o desayunar fuerte? Foto: captura Twitter

El posteo original fue de @floriromeroo y entre los comentarios más detacados se encontraron: “Nadie come un día así, los nervios no lo permiten”, “Ni idea, yo desayuno un choripan con fernet”, “Muchachos el domingo NO se desayuna. Fernet a las 11am ya saben lo qué pasó la última vez que desayunamos en un partido” y “Se come algo liviano”.

Alexis, Messi y Julián dentro de los mejores del Mundial para el CIES (AFA)

La conclusión de la usuaria advirtió que en caso de que el resultado sea el más querido por los argentinos, las celebraciones se extenderán hasta larga horas de la noche, por lo que sería un riesgo no ingerir algo sólido durante todo el día.

“Creo que la mayoría estamos de acuerdo que el sábado seguimos de largo, picadita o sambuchitos con fernet/birra. Pensemos que si se da lo que el pueblo quiere no se come hasta mínimo las 23 de la gira que nos vamos a pegar, algo sólido hay que ingerir antes o morimos de un coma alcohólico”.

¿Cuánto cuesta preparar un asado o la picada para ver la final el domingo?

El asado o la picada suelen ser los menús favoritos en las casas de los argentinos y argentinas al momento de ver un partido de fútbol y este domingo ante la final del Mundial Qatar 2022 de la Selección con Francia serán también las opciones más elegidas.

Pero cuánto cuesta organizar estas comidas. En el caso del asado si se tiene en cuenta carne y bebidas para cuatro personas puede tener un costo superior a $8200. Si se tiene en cuenta los costos de 2 kilos de asado ($2407,02); 2 kilos de vacío ($2805,90); 4 chorizos ($750); 2 morcillas ($367) y 1 kilo de chinchulines ($795).

Asado Foto: web

Mientras que el precio de la picada puede rondar entre cerca de los $5.000 y $6.000, aunque dependerá de los artículos y las marcas que se elijan. Con 500 gramos de queso ($1.217,56); 300 gramos de jamón cocido ($650 a $750); 200 gramos de salame ($488,62); 3/4 de pan ($300); papas fritas: $250; maní ($520); palitos ($145); gaseosa ($255) y pack de 6 latas de cerveza (entre $1350 a $1750) se puede tener una variedad para unas cuatro personas.