Lionel Scaloni empieza a perfilar el equipo para la final con Francia: las distintas opciones que tiene el seleccionado argentino

La Selección argentina se entrenó en Qatar a dos días de la final del Mundial ante Francia. El técnico Lionel Scaloni probó las distintas variantes que tiene y surgen dos dudas.

Una de las posibilidades es que Ángel Di María regrese a la titularidad en un 4-4-2. Aunque tampoco se descarta la posibilidad de volver a jugar con cinco defensores en un 5-3-2, con Lisandro Martínez en la última línea en vez del Fideo.

El equipo de Lionel Scaloni se prepara para la final contra Francia

El DT probó primero un equipo con cinco defensores: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

Luego, sacó a Lisandro Martínez y utilizó a Ángel Di María para sumar un atacante en lugar de un defensor. Allí paró a Gonzalo Montiel por el lateral derecho, en reemplazo de Molina: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez.

Por último, ensayó un clásico 4-4-2 con Leandro Paredes en lugar de Di María, esquema similar al que plantó frente a Croacia en semifinales : Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Pablo Aimar, Matías Manna y Lionel Scaloni Foto: Aire de Santa Fe

Dembelé se confesó antes de la final

El jugador francés habló antes de la final del Mundial y habló sobre Lionel Messi: “compartí con él cuatro hermosos años. Es un jugador excepcional y siempre he dicho que fue quien me hizo amar al Barcelona junto a Iniesta. Estoy muy contento de haberlo tenido como compañero. Es alguien sencillo, tranquilo y un futbolista difícil de frenar. Me enseñó mucho a jugar en equipo”.

Además se sinceró y expresó sus ganas de que Messi gane el único título que le falta en su carrera: “Messi merece un Mundial, está jugando un campeonato muy bueno y es el trofeo que le falta. Pero Francia también lo merece”.