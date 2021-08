Tras darse a conocer cientos de testimonios de personas que están en contra de las medidas que tomó el gobierno de Formosa respecto a los centros de aislamientos, en las últimas horas trascendió una nueva historia. Se trata de un gendarme nacional que fue privado de su libertad por efectuar un aislamiento en el domicilio de su madre y no en los centros impuestos por Gildo Insfrán.

Según explicó Mario Esteban Biloni, Sub Oficial Primero de Gendarmería Nacional, lo detuvieron sin saber por qué. Él explicó que el 15 de agosto se fue a realizar un hisopado al hospital de la localidad, el mismo dio positivo. En base a esto, el hombre decidió aislarse en un domicilio perteneciente a su madre para no contagiar a su esposa e hijo, no obstante, a los cuatro días posteriores, su hermano también dio positivo de coronavirus, por lo que el personal de salud se acerca al hogar y les comentan que los tiene que llevar a ambos a un centro de aislamiento. Al resistirse debido a que estaban en un hogar sin contacto con otras personas le responden que si no querían debía hablar con un oficial de la policía, por el nuevo decreto de qué Ibarreta pasó a la fase 1.

“A los 5 minutos viene un patrullero con el oficial Cristian Gamarra, a quién le comentó todo y le avisó que también trabajo en las fuerzas de seguridad, entonces me dice que debo saber mis derechos y lo que debo hacer, cuando le pregunto porque debía ir a un centro de aislamiento me dice que me iba a labrar un acta, cuando le pregunto el porqué ya que me sorprendió todo, porque yo trabajo de esto desde que comenzó la pandemia, y cuando le dije que la acta no lo iba a firmar hasta no saber de mí situación me contestó “Mira payaso de mierda te voy a iniciar una causa, te voy a pedir orden de allanamiento y te voy a sacar a patadas de tu casa”, explicó.

Formosa. El gobierno provincial deberá dar explicaciones por los centros de aislamiento.

Posterior a este acto, el gendarme comentó: “Me allanaron la casa con orden del comisario de Ibarreta, cuando consulté qué es lo que sucedía me dijeron que había una orden judicial porque se me había abierto una causa y me dijeron que decida como quería irme porque nos iban a llevar a los dos a un centro de aislamiento, es decir se cumplió las amenazas del oficial Gamarra, lo hizo, me armó una causa, y ahora estoy encerrado bajo llave en una pieza del Hotel Plaza, con total impunidad, a mi hermano lo llevaron a otro centro, estoy solo bajo llave y con custodia policial, pero a mí no me notificaron de nada, sólo me privaron de mi libertad, el comisario sólo me dio un número de causa que es la 224/21 y lo tiene el Penal Cuatro de Formosa Capital, eso es todo lo que se, un total abuso de poder, me arruinaron la carrera”, sostuvo enfurecido el hombre.

En este contexto, el hombre agregó que en el centro en que se encuentra, efectivamente es al estilo de los que las personas denunciaban: “Mala atención, ni siquiera agua caliente se puede pedir, todo muy lamentable lo que me están haciendo, no vino ningún médico sólo enfermeros para retirarlo a mi hermano”.

Finalmente, enojado y frustrado por la situación que está viviendo, Biloni agregó: “No sé por qué encapricharon y me armaron esta causa, me imagino lo que harán con otros si yo que soy funcionario y más o menos conozco las leyes lo que le deben hacer a las otras pobres personas, hacen lo que quieren”.