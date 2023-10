Wanda Nara reveló su rutina para tener la piel perfecta

Hace años que Wanda Nara es una influencer de belleza y eso se afianzó todavía más cuando lanzó su marca de maquillaje: Wanda Cosmetics.

Una de las preguntas frecuentes que los fans le hacen a la empresaria es sobre su rutina de skincare, y es por eso que en su perfil de Instagram y en TikTok Wanda se sinceró sobre cómo hace para tener la piel perfecta.

Para Nara, es importante combinar una rutina de pasos a seguir con otros asuntos relevantes como la hidratación y el comer sano. Así lo explicó ella: “Mi rutina es corta, económica y eficaz. Tomo dos litros de agua, desayuno kiwi, consumo muchos tomates, como 200 gramos de arándanos y dos paltas por día”.

Así es la rutina de Wanda. Foto: instagram

“Nunca fumé en mi vida, no tomo alcohol, duermo siestas siempre, no salgo de noche casi nunca y siempre me limpio la piel antes de dormir”, concluyó la blonda.

La rutina de skincare de Wanda Nara

Por otro lado, Wanda hizo uso de sus línea de cosméticos para contarle a sus seguidoras cómo se limpia la cara y de qué manera se prepara antes de aplicarse maquillaje.

“Tengo marcas e imperfecciones como cualquier persona. Tengo lunares de nacimiento, también, que a veces pienso en quitármelos, pero luego digo que no. Algunos me los maquillan, otro fotógrafos les ponen Photoshop, pero yo ya me acostumbré”, explicó Wanda Nara compartiendo su piel sin ningún tipo de producto encima.

“Primero me aplico mi sérum Estambul. Jamás me imaginé que iba a vivir acá y el nombre se lo puse hace años. ¡Ojo con lo que sueñan que después se cumple! Aplico mi serum en cara y cuello, con movimientos circulares”, arrancó.

El segundo paso es el contorno de ojos Seúl, que aplica abajo de los ojos y que tiene “componentes espectaculares para prevenir y atenuar las líneas de expresión”. Por último, Wanda Nara suma su crema Van Gogh para antes de maquillarse, que le da un toque perfecto a su piel y la deja lista para aplicar el make up.