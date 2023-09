Le preguntaron a Wanda Nara si estaría con alguien sin dinero y su respuesta sorprendió en Instagram.

Wanda Nara respondió consultas de sus fans en Instagram, en dónde le preguntaron sobre su día a día, sus hijos, cómo es vivir en el exterior, si tiene nuevas propuestas de trabajo en la Argentina y hubo una pregunta polémica acerca del amor y Wanda Nara no dudó en responder.

Wanda Nara sigue sorprendiendo desde Turquía. Foto: Instagram/Wanda_nara

Uno de sus seguidores se animó a preguntarle a la exconductora de Masterchef si en caso de no estar casada con Mauro Icardi, ella estaría con una persona que no tuviera tanto dinero, pero que la amara. Una consulta que no pasó desapercibida y que la misma Wanda respondió de forma tajante.

La empresaria, sin dudarlo, le respondió: “Obvio, lo único y lo más importante es el amor”. Para acompañar su mensaje, Wanda publicó una imagen editada de ella junto a un tigre de bengala blanco.

La contundente respuesta de Wanda Nara a un seguidor Foto: redes

Por todo lado, Wanda explicó cómo reparte su tiempo entre Argentina y el exterior: “Me organizo. Soy muy organizada y dejo todo planeado. Próximamente, muchas novedades” y adelantó que en los siguientes días dará a conocer su nuevo proyecto en Argentina.

Wanda Nara y su pasión por los caballos

La conductora de televisión expresó que una de sus pasiones, que comparte con sus hijas, son los caballos. Entre 4 o 5 veces a la semana lleva a Francesca e Isabella, frutos de su matrimonio con Mauro Icardi, a practicar equitación.

La foto de Wanda Nara para el infarto. Foto: Instagram

Junto a las pequeñas, Wanda pasa horas y horas en el campo dónde disfrutan de la naturaleza y los animales.

Francesca e Isabella Icardi. Foto: Instagram/@wanda_na

“La pasión de Francesca por los animales me emociona. A su familia de animales se suma su caballo, que le regalé con tanto amor como el de ella por los animales”, expresó Wanda Nara, dando a conocer el gran amor que su hija ha fortalecido con los animales, recordemos que Francesca ya cuida de una pequeña perrita y un gato que adoptó hace poco.