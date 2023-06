Vestidos transparentes y ropa interior a la vista: esta es la tendencia a la que ya se subieron Kendall Jenner y Megan Fox.

Sin dudas, el tema de la moda es uno de los más comentados en las redes sociales y más todavía si a las tendencias se suben famosas como Kendall Jenner y Megan Fox. Si bien ahora algunos estilos que se utilizaban en los 2010s están irrumpiendo en las prendas de la actualidad, otros surgimientos son completamente nuevos y disruptivos.

Es cierto que algunas celebridades se convierten en verdaderas referentes de la moda y cada prenda que lucen pronto es aclamada en todas las tiendas. Incluso, los usuarios de las redes sociales suelen confeccionar cada prenda con sus propias manos con tal de estar luciendo lo último que se vio en las alfombras rojas.

Uno de los últimos hitos de la moda consiste en un estilo que implica “no ir vestida”, es decir, utilizar prendas transparentes que dejen a la vista la ropa interior. No cabe duda de que se trata de una moda que es solo para valientes y algunas famosas ya mostraron cómo llevarlo a la perfección.

Los looks de las celebridades que marcan la nueva tendencia

Kendall Jenner lució un look muy atrevido para ir al after party de a Met Gala junto a su novio, Bad Bunny. El outfit en cuestión estaba compuesto por un mini catsuit de paillettes transparentes con una bombacha negra por encima. El look lo completó con unas sandalias negras, peinado recogido y un sobre.

El look de Kendall Jenner. Foto: Gentileza

Irina Shayk, por su parte, lució esta nueva moda en Cannes donde vistió un vestido de tul totalmente transparente que dejó la vista el conjunto de lencería negro de Gucci que llevaba debajo. Además, optó por un exótico collar de diamantes y coronó con guantes, medias por encima de la rodilla, sandalias plateadas y gafas de sol.

Así luce Irina Shayk a la moda. Foto: Gentileza

Quien también se sumó a esta tendencia fue Megan Fox, que deslumbró con un vestido negro de LaQuan Smith para la tapa de Sports Illustrated que tenía sectores transparentes. Esto dejaba al descubierto su abdomen y brazos, aunque también destacaba el profundo escote de la prenda. Quien también se llevó todos los puntos fue el maquillaje, que, si bien intentó ser lo más natural posible, destacó por las pestañas XL que resaltaron su mirada.

Megan Fox Foto: Instagram

A esta lista se suma también Julia Fox, que hace algunos días atrás fue fotografiada por paparazis con un look fuera de lo común: boxers grises de Diesel, crop top blanco y un blazer marrón oversize.

Los looks de Julia Fox. Foto: Gentileza

No es la primera vez que la actriz se sube a esta tendencia, ya que se la vio en noviembre del 2022 en la alfombra roja de los CFDA. En aquel evento lució un vestido de Valerievi con una gran abertura en el torso que dejó a la vista su ropa interior: corpiño strapless con frunces y una bombacha con flores 3D.