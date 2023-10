Total black and white: el match look de Luciana y Matilda Salazar

Desde que en 2017, Luciana Salazar se convirtió en madre de Matilda, por medio del método de subrogación de vientre en Estado Unidos, su vida cambió para siempre.

La famosa está muy pendiente de las redes sociales y desde allí comparte con sus seguidores como es su rutina y en especial los momentos importantes que comparte con su hija, como además refleja lo bueno y malo de la maternidad.

Luciana Salazar y Matilda Salazar combinan sus looks Foto: Instagram

No hay dudas de que la actriz es una fanática de la moda y siempre deslumbra a donde va por los looks súper fashion que usa. Y hasta el momento, la pequeña Matilda sigue sus pasos en la moda y ya se convirtió en una it baby en el mundo digital.

El look en composé de Luciana y Matilda Salazar

La modelo y su hija fueron al recital de The Weeknd en el estadio de River y para la salida eligieron un look combinado en colores blanco y negro que resalta su buen gusto por las tendencias del momento.

El look en composé de Luciana y Matilda Salazar Foto: gentileza

Tanto Luciana como la pequeña lucieron una chaqueta de cuero negra, en el caso de Matilda con corderito adentro en color blanco, debajo se ve una remera blanca básica.

De accesorio, ambas optaron por unas gorras negras con detalles de letras en blanco en el frente. Y posaron con el pelo suelto mientras disfrutaban del concierto del artista canadiense.

Las dos son muy fanáticas de estar bien lookeadas para cada salida, y en general buscan combinar sus outfits que siempre causan furor entre sus seguidores. Por su parte, Matilda tiene su propio perfil en Instagram con el que deslumbra cada vez que aparece frente a la cámara.

Luciana usa sus redes sociales para mostrar lo orgullosa y feliz que se siente con su hija. No duda en compartir los logros de la pequeña y sus ocurrencias.