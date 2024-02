¿Se animará? Luisana Lopilato estuvo a nada de un radical cambio de look

Luisana Lopilato es una de las actrices más queridas de la Argentina. Desde pequeña triunfa en la escena artística en donde los papeles que interpretó conquistaron los corazones de sus fans. Dueña de un talento y carisma único, en Instagram comparte momentos de su vida cotidiana, outfits y diferentes tips de maquillaje.

La actriz marca tendencia y las empresas más importantes de la industria de la moda la buscan para que sea la cara visible de sus productos. Siempre está un paso adelante. Despliega sensualidad y audacia con cada prenda elegida.

Luisana Lopilato apuesta por más y no teme a realizar cambios jugados de look. En esta ocasión, desde arriba de un auto subió un video consultándole a sus fans por un drástico cambio de apariencia.

Luisana Lopilato sorprendió a sus seguidores con una peculiar consulta Foto: instagram

La actriz con un filtro de Instagram jugó a tener piercings en distintos sectores de su rostro y consultó a sus fans si votan por sí o por no a este cambio de look. Rápidamente, aquellos se hicieron presentes y respondieron a la consulta.

Luisana Lopilato mostró cómo le quedarían los piercings. Foto: instagram

La influencer contó que le gustaría hacerse un piercing en la ceja y le preguntó a sus seguidores opinión. Las respuestas no tardaron en llegar y la publicación rápidamente se viralizó.

La actriz no teme a ir por más y siempre apuesta por la vanguardia y crear nuevos looks. Su estilo sofisticado y fresco, la convierten en un icono fashionista y referente del mundo de la moda.

