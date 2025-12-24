Ropa, maquillaje y peinado: todas las tendencias en moda que pisarán fuerte este 2026

Se termina el año y comienza la víspera del 2026. El cambio de estación y época trae consigo nuevas apuestas en la moda que van no solo a los looks sino a la decoración, el estilo de las casas, y el styling propio. Ya se conocieron las tendencias que pisan fuerte los primeros meses del año.

En Vía País hacemos un repaso por las preferencias de moda para el 2026 y que no te pueden faltar para estar en sintonía con los colores, estilos y diseños del momento.

Si hablamos de ropa, la época de verano se caracteriza por look livianos, coloridos y cómodos. Para eso estarán en trend, unas sandalias deportivas, tienen una puntera redonda y abierta, talón descubierto y pala con cintas que abrazan el empeine. Son similares a una ojota, pero tiene ajuste, y ventilan el pie.

En cuanto a pantalones de jeans, el pant court es ideal para la temporada porque tiene de largo hasta arriba del tobillo, y son frescos para las altas temperaturas. Además, que permite comodidad y adaptabilidad para cualquier calzado.

El cambio de las riñoneras por carteras pequeñas que tienen la misma función, pero aportan elegancia, estilo y son aptas para cualquier evento.

En cuanto a trajes de baño, las clásicas bikinis ya pasaron de moda. Ahora hay diseños que buscan la comodidad en todos los cuerpos y que se adapten a los diferentes talles. Para eso están las enterizas o trikinis, o modelo reversibles que se pueden adaptar a varios estilos.

Adiós a los vestidos floreados: están de moda nuevos diseños de vestidos con mangas cortas, musculosas o tiras, pero varían en ser al cuerpo o más holgados, depende de cada estilo. Lo más llamativo es que se desplaza a las flores para buscar colores monocromáticos y en tonos pasteles.

Otra prenda clave es el regreso de un clásico de los 2000. Las polleras minifaldas de jeans tableadas, con cintos o tachas. Además, hay diseños que combinan un pocos del estilo actual y le agregan roturas, brillos, desgastes o botones.

En referencia al maquillaje está en tendencia para este verano 2026 el acuarela bloom, se trata de un make up vibrante y colorido que tienen su base en el violeta, verde y azul.

Por otro lado, en trend para el pelo estará en vigencia el corte “mouse”, la marca registrada de Taylor Swift. Se trata de un estilo con capas sutiles y un flequillo de la década del 70 que enmarca la cara.