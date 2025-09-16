Vuelve un clásico de los 2000: esta es la prenda retro que será tendencia este verano 2026

Cada vez que cambia la estación viene consigo las nuevas tendencias de la moda para esa época del año. La temporada primavera verano 2026 está llegando y con ella todo lo que será furor en los meses de calor. Desde los colores, las prendas, los peinados, accesorios y maquillaje son algunos de los ítems que marcan el estilo vigente de las marcas más importantes del mundo.

La prenda de los 200 que vuelve este verano 2026

En la época de altas temperaturas, las prendas como polleras, vestidos, remeras, o tops son furor porque permiten estar frescos todo el día, vestir liviano y no sufrir el calor, lo que a su vez, evita la transpiración. Si bien la moda siempre está cambiando, lo cierto es que gira y vuelve al mismo punto, pero en una versión nueva.

Es decir, que muchas veces volvemos a usar prendas, accesorios, peinados, o calzados que tuvieron su auge décadas atrás. Una de esas es la del 2000 que marcó una nueva era en el estilo. Son muchas figuras importantes del mundo que de a poco traen a la actualidad alguna ropa que fue furor en su momento.

La prenda furor de esta primavera verano 2026 que volvió a la moda

El clásico de esa década fueron las minifaldas de jeans, las polleras que se usaban con tachas, tablas, cintos o cualquier decoración. Una prenda infaltable para el verano que hasta venía en otros colores de jeans como más verde, tonos diferentes de azul, entre otros.

Otro dato a tener en cuenta y que de a poco se reincorpora en las vidrieras es el tiro bajo, una moda que quedó relegada por el tiro alto, pero que ya viene pisando fuerte hace meses en los pantalones. Con el regreso de la pollera, también aparecen en modelos de ese estilo.

Los diseños de esta primavera verano combina lo viejo con lo nuevo, es decir minifaldas de jeans con cortes asimétricos, ruedos deshilachados, botones visibles, desgastes que le aportan un toque más descontracturado. Hay versiones cortas, largas y término medio.

Entre los looks que más se verán son estas polleras con tops, chalecos, camisas, o prendas minimalistas.

Las referentes de la moda del mundo ya se hicieron eco de la prenda furor y ya tienen en su guardarropa.