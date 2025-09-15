Cómo saber cuál es mi talle en Shein y qué pasa si la ropa no me queda

Una de las críticas más fuerte a muchas de las marcas de indumentaria en Argentina tiene que ver con las tallas. Esta situación a llevado a que muchos argentinos decidan comprar prendas en páginas chinas como Shein y Temu, ya que cuentan con una gran variedad de talles para cada prenda o calzado.

Normalmente, las prendas llegan más allá de la XL o el 50 en pantalón y hasta cuenta con su propia sección denominada “curvy” con prendas de talles más grandes.

Cómo elegir la talla correcta en Shein: guía paso a paso

Si bien también venden ropa en Temu, en Argentina Shein se ha consolidado como una de las plataformas de moda online más populares. Sin embargo, muchos compradores se preguntan cómo seleccionar la talla adecuada antes de concretar la compra.

La clave está en entender que la guía de talles de Shein sirve como referencia, ya que las dimensiones pueden variar según el modelo de la prenda.

Para elegir con precisión, lo primero es tomarse medidas propias:

Busto: mide alrededor de la parte más ancha del pecho.

Cintura: coloca la cinta métrica en la parte más estrecha, ajustándola cómodamente.

Caderas: mide alrededor de la parte más ancha mientras mantienes los pies juntos.

Con estas medidas en mano, se debe consultar la tabla de talles del producto, que incluye sistemas DE, EU, UK y US, y permite elegir entre centímetros o pulgadas. En la página de cada producto, la tabla aparece a la derecha; al pasar el cursor sobre la medida, se despliega un menú explicativo con detalles adicionales.

Qué pasa si la ropa de Shein no me queda: ¿se puede devolver?

Shein tiene una política de devolución para productos hasta 30 días desde que son recibidos. Sin embargo, estos tienen que cumplir algunos requisitos como el no haber sido usado. Además, hay prendas puntuales que no aceptan como devolución, por ejemplo, la ropa interior.

Para evitar problemas, verificá los plazos de devolución en la web de Shein Argentina o el país en el que compraste, ya que varían según la región.

Si compraste en Shein y necesitas devolver un artículo, seguir estos pasos te ayudará a gestionar el proceso de forma segura y sin demoras:

Iniciar sesión en tu cuenta: accedé a Shein desde la aplicación móvil o el sitio web oficial e ingresá con tu usuario y contraseña. Entrar a “Mis Pedidos”: dentro de tu perfil, buscá el apartado “Mis Pedidos” para ver todas las compras realizadas. Seleccionar el pedido y el artículo a devolver: identificá el pedido que contiene el producto y hacé clic en “Devolver artículo”. Si hay varios productos, elegí solo el que querés devolver. Indicar el motivo de la devolución: seleccioná la razón que mejor se ajuste (talla incorrecta, defecto, cambio de opinión, etc.) y agregá información adicional si es necesario. Imprimir la etiqueta de devolución: Shein generará una etiqueta de envío que debés imprimir y pegar en el paquete para que pueda ser procesado correctamente. Preparar y enviar el paquete: usá el embalaje original o uno seguro, colocá la etiqueta y llevá el paquete al punto de entrega designado por Shein. Una vez que el paquete llegue al depósito, Shein procesará la devolución y notificará por correo electrónico. El reembolso se realizará al método de pago original o como saldo en tu cuenta Shein, según la opción elegida.

Sin embargo, muchas personas prefieren no hacer el proceso por varias cuestiones como el trámite. Para conocer más información se puede consulta la página oficial de Shein.

La Ley de talles en Argentina

La “Ley de Talles” en Argentina es un conjunto de normativas que buscan estandarizar las medidas de la indumentaria para garantizar la inclusión y evitar la discriminación por motivos de talla.

A nivel nacional, la ley principal es la Ley 27.521, también conocida como el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI).

La ley fue sancionada en 2019 y reglamentada en 2021. La implementación del SUNITI depende de los resultados de un estudio antropométrico nacional, el cual fue realizado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para establecer las medidas corporales promedio de la población. Sin embargo, a día de hoy todavía hay muchas quejar en redes sociales sobre algunas marcas en Argentina que no cumplen con esta ley.