Ni ojota ni sandalia: cuál es el calzado que es tendencia esta primavera verano 2026 y es furor por su comodidad

Llegó la primavera y con ello las nuevas tendencias que estarán presentes durante estos meses de calor en ropa, maquillaje, calzados y styling en general. La temporada 2026 ya está marcando lo que será furor y no puede faltar en el ropero para enfrentar las altas temperaturas.

la moda que se viene para primavera verano 2026

Los clásicos del verano para estar fresca son los vestidos, las musculosas, o los shorts. Y si hablamos de peinados, los recogidos son el principal look de los meses de calor. En cuanto al calzado, hay que buscar uno que sea cómodo, fresco y apto para todo.

Durante muchas temporadas, las sandalias y las ojotas fueron el calzado estrella para ir a la playa o lookearse en épocas de calor, ya que combinan con todo, son livianas y frescas para llevar a todos lados. No obstante, las zapatillas también son una buena opción, pero si buscas algo más abierto, hay una tendencia que es furor para el 2026.

Cuál es el calzado furor de esta primavera verano 2026

Se trata de unas sandalias deportivas que ya fueron furor en la moda del mundo. Son una alternativa cómoda, funcional y estética para combinar con las prendas de verano y caminar sin complicaciones.

Estas sandalias tienen una puntera redonda y abierta, talón descubierto y pala con cintas que abrazan el empeine. Son similares a una ojota, pero tiene ajuste, y ventilan el pie.

Es un calzado deportivo, que viene en varios colores y tiene la plantilla acolchonada, por lo que se amolda al pie. Son fáciles de lavar y tienen una suela de goma que se adhiere al pie.

Otro punto clave es la tendencia del momento es el material con el que está hecho que es de secado rápido y suela de goma. Una opción para andar todo el día, ir a la playa o llevar con looks más formales.