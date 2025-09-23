Adiós a los vestidos floreados: cuál es la prenda que es tendencia esta temporada primavera verano 2026

Cambia la estación del año y con ello vienen las nuevas tendencias en ropa, maquillaje, calzados, y styling en general. La temporada primavera verano 2026 ya empezó y las marcas más importantes del mundo mostraron lo que será furor, los meses de calor y cuáles no van más.

Adiós a los vestidos floreados

Es momento de renovar el guardarropa o cambiar las prendas de invierno a verano. Para eso hay que tener en cuenta que se puede modificar o volver a usar. Un clásico de las épocas de altas temperaturas son las polleras, vestidos y short que ayuda a pasar el calor y estar fresco.

Los vestidos floreados son un clásico que se instalaron por años en primavera verano. Estos en general son de fibrana una tela fresca. ligera y que se adapta a todos los cuerpos. Las más populares son las de colores y floreados o con estampas.

Sin embargo, todo indica que ya no van más y llegó un nuevo estilo para desplazarlos. Si bien el vestido sigue encabezando el guardarropa como la prenda más fresca, cambió su modelo y color.

Este es el modelo que desplazó a los vestidos floreales esta primavera verano 2025

Los nuevos diseños siguen siendo vestidos con mangas cortas, musculosas o tiras, pero varían en ser al cuerpo o más holgados, depende de cada estilo. Lo más llamativo es que se desplaza a las flores para buscar colores monocromáticos y en tonos pasteles.

Lavanda, el celeste, durazno o tierra. La idea es apostar a tono plenos y cortes minimalistas que sean sutiles a la hora de vestir. Estas prendas vienen en lino, satén o gasa que se adaptan a salidas más formales como informales.

Otra opción es llevar diseños geométricos como son las líneas rectas, bloques o lunares. Estas se adaptan a zapatillas, borcegos o sandalias que son los calzados clásicos del verano.

La idea es que la moda se transforma a un estilo más funcional, canchero y versátiles a todo tipo de salidas.