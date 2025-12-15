Chau a la malla tradicional: la tendencia en traje de baño que es furor este verano 2026 para ir a la playa

La moda cambia todo el tiempo y con la llegada del verano 2026 aparecieron las prendas, calzados, peinados y colores que estarán vigente en los próximos meses para la temporada de calor. Lo más importante son los trajes de baños para ir a la pileta o la playa, hay nuevos modelos que desplazaron a los clásicos.
Durante décadas las bikinis fueron la prenda estrella a la hora de pensar en meterse al agua. No obstante, este no es cómodo ni de preferencia para todas las personas, a pesar de los diferentes modelos, muchos eligen no ir a la pileta o playa para no exponerse.
No solo se busca el diseño que es tendencia y el color, sino que cada vez se piensa más en estar cómodo y que la ropa se adapte a todos los cuerpos. Las grandes marcas de la moda pusieron énfasis en abarcar modelo para cuerpo reales y no hegemónicos.
La malla que es furor en 2026 y desplaza a la clásica bikini
En las pasarelas del mundo se incorporaron nuevos diseños de trajes de baño que viene en dos piezas con el mismo estampado y se puede usar como bikini o transformarse en una enteriza.
Esta es la favorita de muchas mujeres que quieren ir a la playa, pero prefieren no mostrar tanto su cuerpo. La clave está en diseñar productos que puedan transformarse en otras piezas.
Otro de los diseños para el verano que se viene son las trikinis, la cual une la parte de arriba del traje de baño con la de abajo y cubre el abdomen. Tienen distintos modelos y es furor en la época de verano.
En cuanto a los colores, no solo está de moda los lisos, sino que las texturas coloridas, estampadas o con volados son de las favoritas para la temporada.
De esta forma, la bikini clásica se fue para dar lugar a mallas más cómodas y adaptables a todos los cuerpos.