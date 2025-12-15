Chau a la malla tradicional: la tendencia en traje de baño que es furor este verano 2026 para ir a la playa

La moda cambia todo el tiempo y con la llegada del verano 2026 aparecieron las prendas, calzados, peinados y colores que estarán vigente en los próximos meses para la temporada de calor. Lo más importante son los trajes de baños para ir a la pileta o la playa, hay nuevos modelos que desplazaron a los clásicos.

Durante décadas las bikinis fueron la prenda estrella a la hora de pensar en meterse al agua. No obstante, este no es cómodo ni de preferencia para todas las personas, a pesar de los diferentes modelos, muchos eligen no ir a la pileta o playa para no exponerse.

No solo se busca el diseño que es tendencia y el color, sino que cada vez se piensa más en estar cómodo y que la ropa se adapte a todos los cuerpos. Las grandes marcas de la moda pusieron énfasis en abarcar modelo para cuerpo reales y no hegemónicos.

La malla que es furor en 2026 y desplaza a la clásica bikini

En las pasarelas del mundo se incorporaron nuevos diseños de trajes de baño que viene en dos piezas con el mismo estampado y se puede usar como bikini o transformarse en una enteriza.

La malla que es furor en 2026 y desplaza a la clásica bikini

Esta es la favorita de muchas mujeres que quieren ir a la playa, pero prefieren no mostrar tanto su cuerpo. La clave está en diseñar productos que puedan transformarse en otras piezas.

La malla que es furor en 2026 y desplaza a la clásica bikini

Otro de los diseños para el verano que se viene son las trikinis, la cual une la parte de arriba del traje de baño con la de abajo y cubre el abdomen. Tienen distintos modelos y es furor en la época de verano.

En cuanto a los colores, no solo está de moda los lisos, sino que las texturas coloridas, estampadas o con volados son de las favoritas para la temporada.

De esta forma, la bikini clásica se fue para dar lugar a mallas más cómodas y adaptables a todos los cuerpos.