Bajo el recuerdo de cómo fueron descubiertas algunas de las grandes figuras como Kate Moss (en el aeropuerto JFK) y Naomi Campbell (mirando escaparates en Covent Garden), Vogue abrió un casting a nivel internacional para encontrar nuevas modelos y una joven argentina del conurbano decidió participar para cumplir uno de sus sueños: llegar a modelar para la famosa revista estadounidense.

Esta es la historia de Anabel Sánchez, una joven de 18 años oriunda de San Francisco Solano, en provincia de Buenos Aires, que tomó notoriedad en las últimas horas por el video que publicó en su cuenta de TikTok para participar en este casting.

Quién es Anabel Sánchez, la joven argentina del casting viral en TikTok que sueña con modelar para Vogue. Foto: Instagram

“Hola, Vogue. Soy Anabel Sánchez, tengo 18 años y vivo en Buenos Aires, Argentina”, se escucha decir a la joven en el video que ya fue visto por más de un millón y medio de personas y que hasta María Becerra decidió repostear en Instagram para dar mayor visualización.

Quién es Anabel Sánchez, la modelo argentina que sueña con llegar a Vogue

“Soy modelo independiente y estoy muy emocionada de estar en el casting de Vogue”, expresa Anabel en un inglés (idioma que aprendió para poder grabar el clip de producción casera que envió a la revista) con un acento bien marcado.

Quién es Anabel Sánchez, la joven argentina del casting viral en TikTok que sueña con modelar para Vogue. Foto: Instagram

Según señaló la joven a Infobae, junto a su madre y a su hermana lucharon contra un padre violento, de quien se alejaron durante el 2020 y ahora vive con su mamá, sus hermanitos de 7 y 3 años y su hermana de 16, quien es una boxeadora conocida en Solano.

Quién es Anabel Sánchez, la joven argentina del casting viral en TikTok que sueña con modelar para Vogue. Foto: Instagram

“Mi mamá está muy contenta con todo lo que me está pasando. Ella me acompañó a las primeras sesiones de fotos en Buenos Aires para cuidarme porque no sabía dónde me estaba metiendo. Y ahora está feliz como yo porque ve que puedo empezar a cumplir mis sueños”, reveló.

La reacción de Anabel a su video viral

“Qué locura dios, yo temí por un momento. Pensé que era chiste. Gracias, gracias y mil gracias por apoyar lo que tanto amo hacer. La fotografía, modelaje y diseño. La fotografía y el posar es un método de expresión, de descarga para mí”, expresó la joven en sus redes sociales, donde comenzó a ganar seguidores y a contar un poco más sobre su vida y su sueño de ser modelo.

Quién es Anabel Sánchez, la joven argentina del casting viral en TikTok que sueña con modelar para Vogue. Foto: Instagram

Por el momento, todavía no se conoce el resultado del casting, ya que este iba del 24 de abril hasta el 8 de mayo, por lo que debe estar en un proceso de selección que puede demorar cierto tiempo ya que participaron miles de personas de todo el mundo. Sin embargo, la exposición le servirá a la joven en su carrera, sea cual sea el resultado.