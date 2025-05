MET Gala 2025: los mejores y peores looks de la alfombra roja más importante de la moda

El evento más importante de la moda de Estados Unidos, la Custome Institute Gala o conocida como la MET Gala se llevó a cabo anoche 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York, como todos los años. La ceremonia que reúne a las figuras más importantes de la música, actuación y moda tuvo su noche soñada.

Desde Bad Bunny, Rosalía, Miley Cirus hasta Dua Lipa, Shakira, Demi Moore, entre otras celebridades del mundo dijeron presente en la noche de gala benéfica que es organizada por Vogue y encabezado por su directora Anna Wintour.

La noche de gala de Nueva York se realiza todos los años el primer lunes de mayo con el fin de ser una celebración benéfica con estrellas y recaudar los fondos necesarios para el mantenimiento de las exhibiciones del museo.

Como todos los años, la noche de la moda tiene una temática que debe ser respetada por los invitados que van a caminar por la alfombra roja. Este año el código de vestimenta fue “superfine: tailoring black style (superfino: sastrería de estilo negro)”.

Por lo que las celebridades debían respetar e inspirarse en looks con dress code “tailored for you (a tu medida)”, el cual resaltaba los trajes y ropa masculina.

La vestimenta y el estilo elegido resaltaba la importancia de las identidades negras y el dandismo negro. Una expresión que une a la moda como herramienta tanto de esclavitud como de liberación.

Los outfits de las celebridades en la alfombra roja de la MET Gala 2025

Zendaya hizo su aparición en la alfombra roja con un look sastrero total white.

Zendaya en la MET Gala 2025

Demi Moore eligió el negro y blanco. La actriz llevó un vestido con brillos que tiene un aplique con volumen que va por encima de la cabeza.

Demi Moore en la MET Gala 2025

Katy Perry llevó un look total black con recortes que van desde el engomado a moldería de sastre.

Katy Perry en la MET Gala 2025

Rihanna anunció su tercer embarazo en la noche de gala y llevó un look total black de moldería de sastre con un sombrero y un moño similar a una corbata.

Rihanna en la MET Gala 2025

Shakira eligió un vestido rosa con cola de gran volumen que sale desde la cintura. La cantante colombiana fue de las más criticadas en redes sociales por no seguir la consigna de la gala.

Shakira en la MET Gala 2025

Rosalía apostó por un vestido total white con cuello alto y manga corta.

Rosalía en la MET Gala 2025

Por otro lado, Dua Lipa y su novio Callum Turner fueron vestidos en tonos oscuros, ella por Chanel y él por Louis Vuitton.

Mientras que Bad Bunny llevó un look sastrero chocolate en varios tonos.