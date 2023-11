Leo Messi aterrizó en Argentina con una lujosa remera de Palm Angels: cuánto cuesta

Leo Messi se convirtió hace más de una década en uno de los futbolistas argentinos más importantes de la historia. El delantero de la Selección Argentina deja sin aliento a todos los fanáticos con cada una de sus jugadas. Su talento es tal que logró numerosos premios individuales y decenas de títulos en cada equipo.

El jugador además de impresionar con sus habilidades con las piernas, siempre da de qué hablar con cada uno de los looks que luce en su vida cotidiana. Esta vez, llamó la atención con el outfit que eligió para bajar del avión en su llegada a Argentina, visita que se vincula con fines meramente profesionales.

Leo Messi en la entrega del Balón de Oro. Foto: @antonelaroccuzzo

La remera que Leo Messi usó al llegar a Argentina cuesta más de medio millón de pesos

El capitán de la Selección Argentina arribó al país en su avión privado este domingo, ya que fue convocado para los próximos partidos que se disputarán por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial del 2026. El equipo argentino deberá medirse contra dos clásicos rivales, Uruguay y Brasil, el próximo jueves 16 y martes 21 de noviembre.

La foto de Leo Messi en la entrada del predio de la AFA en Ezeiza. Foto: Instagram

Messi lució un look total black, pero una de las prendas llamó la atención de todos. Y es que Leo posó para la cámara con una remera negra oversize estampada y un jean en el mismo tono. Por último, coronó su look con unas zapatillas blancas. “Feliz de volver siempre”, escribió junto a una foto que subió a su cuenta de Instagram.

La remera que lució Leo Messi. Foto: Web

La remera que lució el capitán es de la marca Palm Angels y cuesta más de 600 dólares, que, al tipo de cambio del mercado paralelo, el valor es de más de medio millón de pesos argentinos. “In the name of Palm Angels”, versaba una leyenda en la prenda que puede adquirirse en la página web oficial de la marca.