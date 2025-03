La vestimenta consciente, lo artesanal y deportivo: así fue el séptimo día del BAFWEEK 2025

El Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK) cerró su edición 2025 temporada otoño invierno con tres marcas. El evento que reúne la creatividad, el glamour y los diseñadores emergentes y consagrados de la industria en diferentes pasarelas tuvo su fin con escenarios repletos de innovación.

El cierre estuvo a cargo de las colecciones de Limay, Sadaels y PUMA con la identidad y el estilo único de cada línea.

Así fue el cierre del BAFWEEK 2025 otoño invierno

Limay Denim presentó su colección sin género especializada en jeanería. La misma con el nombre de Refugio Limay inspirada en la naturaleza de la Patagonia.

Limay en el cierre del BAFWEEK 2025

La colección lleva ese nombre de los edificios de montaña, espacios de cobijo y protección con el objetivo de generar un enfoque consciente. Las prendas reimaginan el abrigo y la indumentaria desde una perspectiva joven, urbana y genuina, mientras mantiene el compromiso con la ética, la inclusión y la sustentabilidad de la marca.

El maquillaje estuvo a cargo de Guadalupe Barreto, Key make up artist de Avon, quien contó su propuesta: “Un maquillaje innovador que evocaba la sensación de haber pasado un día en la nieve. El rostro mostraba un acabado ‘quemadito’, con un tono ligeramente sonrojado en las mejillas, imitando la piel expuesta al frío”.

Limay en el cierre del BAFWEEK 2025

“Las pestañas blancas aportaron un toque surrealista, resaltando un look minimalista y vanguardista. Esta propuesta no solo representaba la frescura invernal, sino que también complementaba la colección con una atmósfera moderna”, detalló la maquilladora.

Por otro lado, Sadael mostró su colección FW WW3 representando no solo un mundo para ser visto, sino la postura de la marca. En contraste con la inmediatez de las tendencias digitales, reivindica la moda lenta, el trabajo artesanal y la identidad construida desde la historia y la individualidad.

Sadael cerró el BAFWEEK 2025 otoño invierno

Desde su lugar, Sadael refleja una mirada crítica a la cultura de la imagen y una invitación a redescubrir el valor de lo auténtico.

Sadael en el BAFWEEK 2025

En cuanto al maquillaje, Guadalupe Barreto contó: “Es un concepto vanguardista inspirado en chicas maniquí. El maquillaje se enfocó en borrar los rasgos del rostro, dejándolos en un tono uniforme de color piel, resaltando únicamente los puntos de luz con polvos satinados".

Por último, PUMA cerró la edición otoño invierno de este año con 5 escenarios que mostraron los diferentes universos de la marca.

T7: T7 hizo su debut en 1968 y ha estado cambiando el juego desde entonces. Hoy sigue siendo un básico atemporal del streetwear, reconocible al instante por sus líneas de corte clásicas y sus paneles laterales de 7 cm. Colores, estampados, géneros y diseños. MOTORSPORTS: desde mediados de los años 80s, PUMA ha desarrollado monos ignífugos, zapatillas de carreras y demás equipamiento de competición de alto rendimiento para los pilotos de F1.

PUMA en el cierre del BAFWEEK 2025 otoño invierno

FÚTBOL: presentó parte de las colecciones urbanas con ADN futbolero. A través de esta presentación se dieron a conocer los productos de la marca que mixean el fútbol con la moda. Inspirados en el deporte estos ítems se adaptan al streetwear para elevar cualquier look.

BASKET: mostró las novedades de Hoops, línea de básquet enfocada en zapatillas, indumentaria y accesorios diseñados para el alto rendimiento en la cancha y el estilo fuera de ella. Estos productos combinan tecnología e innovación con un diseño urbano, apuntando tanto a jugadores como a fanáticos del streetwear. PROGRESSIVE: la marca dio a conocer sus siluetas y prendas más vanguardistas. Aquellas colecciones que están por delante del resto con tecnologías y composiciones que apuestan por lo que se viene.

PUMA en el cierre del BAFWEEK 2025 otoño invierno

En relación al maquillaje, Guadalupe Barreto expresó: “Se presentaron varios looks. El primer look fue deportivo, inspirado en la actividad física, con rubor en las mejillas y gloss en el rostro que simulaban el sudor, creando una sensación fresca y dinámica, como si acabaran de hacer ejercicio. El segundo look, influenciado por los 90s, jugaba con labios de borde más oscuro, generando un fuerte contraste entre el centro de los labios y los bordes”.

“El tercer look, más natural, resaltaba la perfección de la piel con un acabado luminoso y radiante y, por último, el look final, inspirado en un estilo de Shooting, destacó con plateados muy brillantes, marcando una propuesta moderna y audaz”, contó la maquilladora.