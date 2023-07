La razón por la que la princesa Alexia podría perder su título real en Holanda por una decisión que devastó a Máxima.

La reina Máxima logró consagrarse como la argentina más querida por los habitantes de Países Bajos debido a su matrimonio con Guillermo de Orange, con quien pasó por el altar en el año 2002. Desde aquel momento se convirtió en una de las más observadas por la prensa del país y su vida dejó de tener la privacidad que tenía.

La monarca de 52 años tuvo tres hijas junto a su esposo: Catalina, Alexia y Ariane, de 19, 18 y 16 años respectivamente. Ahora, es la hermana del medio quien se captó toda la atención de los medios tras conocerse una noticia que mantiene en vilo a Máxima. Sucede que está en duda el futuro profesional de la joven, por fuera de sus tareas en la realeza.

Guillermo y Máxima junto a sus tres hijas. Foto: Gentileza

Por esto la princesa Alexia podría perder su título real en Holanda

La prensa europea se alertó luego de que se rumoreara que la princesa Alexia, que ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono holandés, estaría poniendo en riesgo su título nobiliario. La hermana de 18 años estaría en plena crisis con su familia, aunque siempre se la conoció como la más rebelde de las hermanas.

Máxima junto a sus dos hijas más grandes. Foto: Gentileza

No es la primera vez que Alexia se ve involucrada en una polémica ya que años atrás, en su infancia, se conoció que la joven tenía una cuenta privada de Instagram en la que publicaba videos con sus amigas donde se las podía ver cantando canciones con supuesto contenido insultante.

La princesa Alexia en su graduación junto a sus padres. Foto: Instagram

Esta es la primera pista que ahora cobra sentido, ya que se asegura que Alexia pretende seguir una carrera como cantante y eso la obligaría a dar un paso al costado de sus obligaciones reales. Sin embargo, tanto Máxima como el rey Guillermo, no están de acuerdo con esta decisión. No obstante, le permitieron tomar clases de canto, lo que no significa que hacer presentaciones públicas o conciertos.