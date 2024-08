Otro orgullo nacional para la Argentina, ya que Angelina Jolie, la actriz estadounidense de 49 años y con fama mundial, eligió una marca de cerámica artesanal de Buenos Aires para usar piezas de tazas en su local de café en Nueva York.

Angelina Jolie sorprendió al presentar tazas de industria argentina en su tienda de café en Nueva York

En febrero de 2024, Angelina Jolie abrió su primera boutique, Atelier Jolie ubicado en Lower East Side de Nueva York, pero no es solo una tienda, sino que es un espacio creativo y un punto de encuentro para artistas. Además, cuenta con su propia tienda de café en colaboración con Eat Offbeat.

La taza de Owo en el Atelier Jolie de Angelina en Nueva York Foto: Owo Ceremics

Dentro de la cafetería eligió usar tazas de industria argentina, pertenecientes a Owo Ceramics, la tienda de cerámica artesanal de Buenos Aires, fundada en 2018 por Leticia Gagetti.

La taza de Owo en el Atelier Jolie de Angelina Foto: Owo Ceremics

La pieza que eligió Angelina Jolie para su tienda de café, es la taza rock. A través de una entrevista con TN, Leticia comentó que ella no sabía que la compradora había sido la actriz estadounidense: “Yo estaba en Uruguay de vacaciones y de repente, me empieza a etiquetar mucha gente, y ahí me enteré de que las tazas estaban en un café que Angelina Jolie había inaugurado”.

“La persona que hizo la compra se llama Matt, no había indicios de que fuera para Angelina. Nos enteramos a través de las redes sociales”, agregó la dueña de la marca.

Cómo son y cuánto cuestan las tazas argentinas que Angelina Jolie eligió para su cafetería en Nueva York

Angelina Jolie eligió para su tienda de café las “tazas rock” de Owo Ceramics, las cuales son fabricadas de manera sostenible, ya que cada pieza está elaborada mediante un proceso artesanal en el taller de la marca, utilizando recursos locales y privilegiando un tipo de producción con el mínimo impacto ambiental.

Así son las tazas argentinas que Angelina Jolie eligió para su local de café en Nueva York Foto: Owo Ceremics

De esta manera, la marca le da valor al trabajo manual y artesanal frente a los procesos industrializados y la producción en masa, según el sitio web de la marca. La taza rock tiene un valor viene en un set por dos piezas y tiene un valor de $141.688, según la tienda online.

Así es la taza argentina que Angelina Jolie eligió para su local de café en Nueva York Foto: Owo Ceremics

Cada taza está esmaltada a mano con un esmalte mate y cada salpicadura está pintada a mano, de modo que no hay dos piezas iguales. Tienen 10 cm de ancho, 15 cm de ancho con asa, 10 cm de alto, y una capacidad para aproximadamente 500 ml.