Pampita es una de las figuras públicas más queridas del país. No solo por su extensa trayectoria como modelo, sino que también supo ser conductora, bailarina y hasta diseñadora, con su simpatía, belleza y carisma se ganó un lugar en el corazón de sus fanáticos.

Cada vez que la modelo aparece frente a cámara causa furor con sus increíbles looks con lo último de la moda. No hay dudas de que la modelo es una referente en el país, y muchas usuarias de las redes sociales siguen sus pasos para saber cómo usar las prendas del momento.

Otra de las estrellas de Instagram es Tini Stoessel, quien no solo es una referente de la música en el mundo, sino que su reconocido estilo para vestirse genera tendencia y sus fanáticos se sienten identificados con las prendas urbanas del momento.

Tini y Pampita coincidieron con la misma prenda

Si bien las dos ‘it girl’ no se visten de manera parecida y en general cada una tiene su particular forma de vestir de acuerdo a su propia generación, las tendencias no hacen caso a la edad y esta vez coincidieron con uno de los estilos del momento que es el “naked look”.

Pampita en una producción de fotos Foto: instagram/pampitaoficial

Esta nueva tendencia se trata de usar una prenda única como son los monos ya sea corto o largo, que en su confección busca demostrar que se deja la piel al descubierto ya sea de verdad o pueden ser un diseño en tono ‘nude’ que simula ser la piel.

Coincidencia fashion: Pampita y Tini Stoessel se sumaron a la tendencia ‘naked look’ con la misma prenda Foto: gentileza caras

Tanto Pampita como Tini eligieron el mismo catsuit ‘nude’ largo con piedras en el abdomen y tiras en la parte superior. La modelo combinó con unas sandalias de taco en color beige y el pelo suelto con raya la medio. El detalle que cambia a la prenda en comparación con Tini es que Pampita cruzó las tiras por arriba del pecho.

En cambio, la cantante decidió dejar lar tiras para atrás y combinó con unas botas bucaneras por arriba de la rodilla en color negro vinilo y un mini taco. El pelo optó por lacio, largo con raya al medio.