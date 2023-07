Campera puffer: la prenda que es tendencia y es la favorita de Magnolia Vicuña, la hija de la China Suárez

La China Suárez es una de las famosas que siempre genera contenido en sus redes sociales ya sea por lo que dice, sus trabajos o los increíbles looks que usa. No hay dudas de que es una “it girl” de la moda y hasta las marcas más exclusivas buscan que luzca sus prendas.

La China tiene una hija con Nicolás Cabré y dos hijos con Benjamín Vicuña. Foto: Instagram

La actriz tiene millones de seguidores en su perfil de Instagram, allí se pueden ver posteos con looks de todo tipo ya sean formales, más casual o conjuntos de ropa interior de las campañas de fotos para las marcas con las que trabaja.

Al igual que su madre, sus hijos siguen los pasos de la moda, los tres: Rufina, Magnolia y Amancio causan furor en las redes sociales con los distintos ‘outfits’ que usan. La que más llama la atención es la pequeña Magnolia de cinco años.

La prenda que es tendencia y usa Magnolia

La hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña modela con los conjuntos más fashionistas de la temporada. Se le puede ver lucir vestidos con medias súper cancheras o jeans ‘oversize’ que son la moda del momento.

Magnolia y Benjamín Vicuña Foto: gentileza gente

Si hay una prenda que pisa fuerte en la temporada son las camperas ‘puffer’ y Magnolia no duda en usar en cada look. En una de las salidas, la pequeña lució este abrigo estrella del invierno de color cobre que acompañó con unas medias can can gruesas en rosa viejo y unas vinchas con orejas de gato.

Otra de las fotos en la que se ve Magnolia con la misma prenda es en la playa con una campera ‘puffer’ en color negro charol, combinó con un jean nevado ‘oversize’ y unas zapatillas súper cancheras en verde y blanco.

Magnolia Vicuña Foto: gentileza gente

Magnolia a sus cinco años ya es toda una referente de la moda, en cada foto que aparece tiene los mejores looks con las prendas de moda.