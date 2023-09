BAFWEEK: los looks más osados y audaces se llevaron todas las miradas en el sexto día.

La moda es disruptiva, a veces incómoda y hasta desafía las normas tradicionales de belleza: esto quedó más que claro en el sexto día del Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK) 2023, donde se presentaron dos llamativas colecciones enfocadas para la temporada primavera - verano.

Así se vivió el sexto día del BAFWEEK. Foto: Alberto Brescia

Se trataron de dos eventos totalmente diferentes, el primero se trató de la pasarela de la marca Sadaels en Monopol Lab. El segundo estuvo a cargo de AY NOT DEAD, que presentaron su nueva colección a través de una fiesta, que contó con la presencia de Zaira Nara, la China Suárez y Agustina Casanova.

Zaira Nara fue una de las famosas presentes en el BAFWEEK. Foto: Alberto Brescia

La inspiración del gaucho en la moda

Sadaels protagonizó un desfile desafiante y osado, donde la firma quiso combinar la inspiración de los “cowboys” norteamericanos con las figuras del costumbrismo argentino, dando un resultado que salta a la vista.

El BAFWEEK comenzó el pasado jueves 31 de agosto y termina este viernes 8 de septiembre. Foto: AGUSTIN PRIETO

“Esta imagen (la de los cowboys) ajena al adn argentino se desconfigura, se deconstruye y se vuelve a pensar para desembocar en la figura del gaucho”, explican desde la marca del diseñador argentino Juan Hernández Daels.

Para lograrlo, la marca puso foco en introducir nuevos materiales y formas vanguardistas de llevar los diseños. ”Este verano se toman elementos rigurosos de ambos universos: su relación con lo ecuestre, el uso de metales en lugares inesperados y el uso de morfologías complejas utilizadas en prendas de uso diario”, explican.

La moda, el arte y el rock en el BAFWEEK

AY NOT DEAD presentó su colección con una fiesta cargada de performance y simbolismo en el Hipódromo de Palermo, donde la marca hizo una redefinición del diseño de sus looks, convirtiendo la moda no solo en una tendencia, sino también en una declaración de intenciones de gran impacto.

Bajo la consigna “el amor no ha muerto”, la firma de moda abrió la noche y presentó sus looks más audaces y cargados de colores y estampados.

Durante el BAFWEEK se presentaron las colecciones primavera - verano 23/24 de diferentes marcas y diseñadores. Foto: Alberto Brescia

La moda, el arte y el rock se hicieron presentes en el evento a través de un recorrido por los diseños y los momentos más emblemáticos de su historia.