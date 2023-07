Así es la casa de Dominique Metzger: una cocina de ensueño y con detalles modernos

Dominique Metzger es una periodista argentina de 46 años que todas las noches se reúne con gran parte de los argentinos para brindar las noticias más importantes vía su noticiero. Actualmente, ella se encuentra en Telenoche y en Nuestra Tarde por Todo Noticias. Además, es una gran cocinera y muestra sus recetas vía Instagram.

La periodista encontró en las redes sociales otro medio de comunicación y por fuera del noticiero. En su perfil de Instagram posee 329.000 seguidores y en su perfil de Chef más de 27.900 seguidores. Allí postea sobre su vida diaria, su trabajo detrás de la pantalla, sus momentos de óseo y los looks diarios para la televisión.

Dominique Metzger Foto: Instagram

Hace varios meses, Dominique está en un proceso de mudanza y de renovación de su nueva casa. En una entrevista con TN Show comentó fue todo el proceso y dijo: “saqué un crédito hipotecario y me compré por primera vez mi casa con la ayuda de mi tío que es arquitecto. Tiene 89 años y me ayudó en todo, desde plata hasta hacer toda la obra”.

Y también agregó: “Compré algo viejo, a reciclar, y hubo mucha gente que me ayudó e hice la cocina toda a nuevo. A mí me gusta, por ser cocinera, tener una cocina con todas las comodidades posibles”. Y a través de su perfil de Instagram compartió un video mostrando toda su cocina.

Dominique Metzger Foto: Instagram

Inició el video diciendo “bienvenidos a mi cocina” y a continuación mostró todos los detalles. La cocina cuenta con una enorme mesada blanca con desayunador y muebles, en tono gris oscuro, por debajo para guardar utensilios. En composé, en el centro, una isla.

En frente, el sector de la bacha con electrodomésticos encima de la mesada, como la pava eléctrica y la cafetera, y dentro de muebles, el microondas, tostadora y cafetera instantánea. Por encima, más muebles y por debajo, otros muebles y el lavavajillas. Y en otro extremo, una enorme cocina industrial.

Continúo por el sector de la heladera, que para aprovechar cada espacio, al lado, hizo más muebles de guardado y cercano a ese, una despensa desplegable para evidenciar los productos de uso diario.

La historia de Dominique Metzger como Chef

Dominique Metzger tiene una cuenta de Instagram de cocina. Ella escribió en su perfil: “antes de trabajar en los medios, estudié y me recibí de Chef. Hoy, quiero unir mis dos vocaciones: cocinar y comunicar”. Para TN Show respondió a la incógnita de estar presente en un reality de cocina y dijo: “No podría, porque me daría mucha vergüenza. Hace mucho que dejé la carrera gastronómica. Lo hago por gusto, en mi casa, y sin presiones. Creo que me sentiría muy presionada. Amo los programas de cocina, pero hasta ahí nomás”.