¿Y Wanda Nara? L-Gante besó a Tamara Báez y despertó rumores de reconciliación

Los fanáticos de L-Gante y Tamara Báez todavía esperan que ambos den la noticia de una nueva reconciliación. Es que la influencer fue un gran apoyo durante los complicados meses que pasó el cantante de cumbia detenido, que algunos apuntaban a una segunda oportunidad entre ambos, pero tras la salida de L-Gante, esto no pasó.

El músico quiso dejar esto en claro en una reciente entrevista donde aseguró: “En mi vida, solo he tenido una novia, que fue Tamara, de quien me separé hace casi un año. Mantenemos una buena relación como familia, aunque no como pareja, pero nos llevamos bien”.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, cumplió 2 años.

En esta misma charla, L-Gante habló sobre Wanda Nara: “Después de la separación, mi fama creció rápidamente, y sí, estuve cerca de entablar una relación con Wanda, pero no fue más allá. Después, las cosas se complicaron. A lo largo de este tiempo, he establecido relaciones de confianza con varias personas”.

El cantante de cumbia 420 aprovechó esta entrevista para confirmar que sigue en contacto con Wanda, quien se encuentra en Turquía junto a su familia enfrentando desafíos de salud.“Hablé con ella después de mi liberación, todo en buenos términos. Mantenemos el contacto de manera amigable”, expresó. Horas después, Wanda publicó un video que algunos tomaron como una respuesta a los dichos de L-Gante.

El acercamiento de Tamara Báez y L-Gante que emocionó a sus fans

L-Gante y Tamara Báez festejaron este sábado el cumpleaños de Jamaica. Durante el evento, uno de los posteos que más llamó la atención fue un video donde queda en evidencia un acercamiento entre el cantante y la influencer.

Se trata de un video de pocos segundos donde se los ve a ambos en una cabina de videos 360°, donde en un momento se ve al cantante de cumbia dándole un beso a Tamara en la frente y de forma muy cariñosa.

Tras este detalle, en la filmación lanzaron un grito eufórico para celebrar el acercamiento de la expareja. Es que a pesar de no ser un beso romántico, se notó el gran cariñosa que existe entre ambos padre de Jamaica. ¿Será este un indicio de reconciliación?