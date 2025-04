William Levy fue arrestado en Miami: las causas de su detención

Existen actores que marcaron un antes y después en el mundo de las telenovelas. Uno de ellos es William Levy, protagonista de varias historias como “Café con aroma de mujer” (adaptación de Netflix en 2021), "La isla de la tentación“, ”La Tempestad" y “Cuidado con el ángel”.

William Levy, el actor de la serie "Café con Aroma de Mujer"

"He tenido la suerte y la bendición de haber tenido una carrera durante veinte años que ha tenido éxito en Latinoamérica y otras partes del mundo, me he sentido muy bendecido por eso“, aseveró Levy tras recibir un premio de honor en el Festival Internacional de Cine de la ciudad española de Almería (Fical).

A lo largo de su carrera, el actor ha cosechado múltiples éxitos. Sin embargo, no ha estado exento de las polémicas. En las últimas horas, se conoció una noticia que generó repercusión: fue arrestado alcoholizado en Florida.

Los detalles del arresto de William Levy

La detención del actor fue confirmada por el medio “Telemundo Miami”. Ahi, revelaron que William Levy había sido detenido en la noche del 14 de abril por conducta alterada bajo los efectos del alcohol en un lugar público y por haber ingresado sin autorización a una propiedad privada.

La foto del actor tras ser detenido en Florida.

De acuerdo con otro portal “Heraldo de México”, el cubano fue trasladado la cárcel principal del condado, en Fort Lauderdale, y este 15 de abril acudió a la primera audiencia, esposado de pies a manos y con el uniforme marrón característico de los presos.

¿William Levy salió en libertad?

Durante la audiencia, el juez le habría leído todos los cargos, mientras que la fiscalía informó el monto de la fianza acordado por la Justicia: 500 dólares. La cifra fue corroborada por la defensa y el actor habría salido en libertad.

Con este escándalo, se suma un nuevo percance con la justicia. En marzo de 2024, una cámara de un agente policial habría captado una discusión entre William Levy y su exesposa, Elizabeth Gutiérrez, por la presencia de una mujer en la vivienda familiar.