Wanda Nara va a denunciar a Yanina Latorre: la letal respuesta de la periodista

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi se ha convertido en una de las separaciones más controversiales en Argentina. Desde que se distanciaron a mediados de año han sucedido múltiples acontecimientos que van desde el romance de la empresaria con L-Gante hasta denuncias por violencia de género.

Mauro Icardi y Wanda Nara se casaron en 2014.

“Ella fue, denunció, sin ninguna presencia de nada, a Silvia, la doméstica que tenía Mauro (que es la mamá de la mejor amiga de la infancia de Zaira Nara) y la excluyeron del hogar, frente de las hijas, con la policía”, reveló Yanina Latorre sobre la última medida de Wanda Nara.

Ahora bien, tras las publicaciones de la angelita en redes sociales sobre el tema, Nara buscaría denunciarla por sus dichos, lo que generó la molestia de la periodista y contadora pública. “Mirá a lo que llega”, comenzó diciendo Latorre.

La respuesta de Yanina Latorre a la denuncia de Wanda Nara

Yanina Latorre presentó su postura en su programa en El Observador 107.9. Allí, reveló que la conductora de Bake Off Famosos la denunciaría a ella y otros medios de comunicación por presentar pruebas de la causa. “No solo me denuncia, denuncia a todo medio, radio y canales de televisión”, aseveró la angelita.

“Ella cuenta, descuenta, sube, baja, expone al padre, la abuela, los chats. Cuando salió la cautelar de que no se podía hablar todas las cosas metidas en el juicio y la demanda, es todo lo confidencial. Pero cuando los intervinientes en un juicio hacen público, pasa a ser algo general y podés opinar sobre eso”, continuó diciendo Latorre.

Finalmente, sentenció que Wanda buscaría cobrarle 10 millones de pesos para que no hable más sobre ella. “¿Por qué me pedís una multa? Puede hablar de mí, de Icardi, evadir a la Justicia. El otro opina lo que no le gusta y sácate. Hay que fijarse por qué uno se inmola(...) Si dejamos hablar de Wanda, ¿de qué va a vivir?”, cerró la contadora.

Qué dijo la ex de Keita Baldé sobre el supuesto romance del futbolista con Wanda Nara

Desde otro aspecto, Mauro Icardi filtró hace unas semanas unos chats donde recalcaba una infidelidad de Wanda Nara con Keita Baldé, su compañero de equipo en el Milán. Esto dio pie a que la ex del futbolista diera su punto de vista.

Simona y Keita estuvieron juntos varios años.

“Me casé en mayo de 2022 en el Lago Di Como, una fiesta fabulosa con 200 invitados, sentí que estaba viviendo un sueño, pero ese fue el día del fin. Dos meses después de esta fecha, el esposo de la señora me contactó y me dijo que había habido una reunión en su casa entre mi esposo y su esposa, con evidencia tomada de la cámara interna de la casa. Te aseguro que lo que viste es superclaro”, reveló Simona Guatieri, la exesposa de Baldé.