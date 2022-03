El Wandagate regresó tras el hackeo de la cuenta de Instagram de Wanda Nara y la filtración de los mensajes de ella con la China Suárez.

La situación inició con un mensaje inesperado a un usuario en la red social sobre la actriz: “Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados. Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es: un gato regalado”.

El comentario de Wanda Nara contra la China Suárez. Foto: Captura Instagram

Sin embargo, la situación pasó a mayores cuando comenzaron a salir a la luz las conversaciones que tanto la actriz como la mediática tuvieron. El primero en dar a conocer que Wanda había sido hackeada fue Kenny Palacios.

El momento en que Kenny Palacios anunció en Instagram que Wanda no era la que escribía los mensajes.

Como era de esperarse, las redes empezaron a llenarse de memes sobre la situación, especialmente entre quienes creen que es verdad el hackeo y quienes consideran que es una excusa de Nara para revivir el escándalo.

Qué dijo Wanda Nara sobre el hackeo

La empresaria y esposa de Mauro Icardi decidió responder una consulta de uno de sus seguidores que no creía del todo el tema del hackeo, primero lo hizo con un escrito y luego publicó una serie de videos contando su versión en Instagram.

“En un momento no existía más”, explicó Wanda sobre su cuenta, desde la cual no solo publicaron mensajes y chats, también desbloquearon y dejaron de seguir personas.

Sobre la versión si habría sido ella quien utilizó la excusa de un hackeo para hablar sobre el tema de la relación entre Icardi y la China Suárez, Nara aseguró que no tenía problema con nadie y que ya todo estaba aclarado: “En su momento, lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. Me gusta hablar las cosas, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí ni de nada ni de nadie”.