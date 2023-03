“Viaja por el mundo”: Lucas Benvenuto acusó a otro conductor de Telefe

Las alarmas se vuelven a encender en Telefe luego de la detención de Marcelo Corazza y la denuncia contra Jey Mammón. Ahora, una de sus figuras más importantes enfrenta una nueva acusación por parte de Lucas Benvenuto, el joven que acusó al conductor de La Peña de Morfi de haber abusado de él cuando era adolescente.

Lucas no dijo su nombre durante la transmisión en vivo que realizó en su perfil de Instagram, pero dio un detalle que llevó a los usuarios en las redes sociales a señalar a Marley. “Hay muchos famosos más involucrados, no sé si escucharon que hay otro conductor de Telefe, que salió otra persona a decir que también lo acosaba cuando era un niño. Todos sabemos quién es el otro conductor, ¿verdad? Creo que viaja por el mundo, me parece. Nadie se anima a decirlo, así pasó conmigo”, lanzó Lucas durante la transmisión.

En esa misma transmisión por Instagram, Benvenuto explicó el calvario que vivió junto a Jey Mammon, quien ya fue desvinculado temporalmente de Telefe. El joven aseguró haber sido obligado a tener relaciones sexuales no consentidas en varias oportunidades, cuando él tenía 14 años y el mediático 32, además manifestó no entender cómo Fernando Burlando defendió a un pederasta.

Benvenuto tenía 14 años cuando mantenía una presunta relación consensuada con Mammon, de más de 30 años. Foto Instagram: jeymammon / lucasbenvenutoo

Según aseguró el portal de noticias Aire de Santa Fe, en los pasillos del canal aseguraron que hay mucha preocupación por este tema, y que el presentador estaría angustiado por lo que puedan llegar a decir de él, ya que tiene un hijo muy chiquito.

Los mensajes de Lucas que señalan a Marley

Finalmente, a través de las redes sociales, se conocieron comentarios de Benvenuto de hace un tiempo atrás, donde mencionaba al conductor de The Challenge Argentina. Un usuario de Twitter posteo los presuntos comentarios de Benvenuto y expuso el debate en las redes.

Los comentarios de Lucas Benvenuto que se viralizaron en las redes sociales. Foto: Twitter/@IaraPainemilla9

“A los 17 años, sabiendo que yo era menor de edad, también, quería encontrarse conmigo para garchar [...]. No hace falta ser famoso para encontrarte con estos soretes. La debilidad de un niño adolescente no tiene que tener duda alguna. Estas cosas no pueden pasar más”, habría declarado Lucas Benvenuto en un antiguo comentario de Facebook, el cual se viralizó en las últimas y tienen a Marley como señalado.