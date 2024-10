Un nuevo capítulo en la presunta separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson: ¿hay un hijo fuera del matrimonio?

Martín Demichelis y Evangelina Anderson conformaron una relación sólida, marcado por 17 años de relación y tres hijos. En ese tiempo, han pasado por mudanzas, relaciones a distancia y profesiones distintas.

La modelo tomó la drástica decisión luego de la renuncia del DT a River Plate.

”Me acerqué a hablar con ella convencido de que había estado tres días intercambiando mensajes”, detalló el exfutbolista sobre su primer contacto con Evangelina Anderson en Argentina, cuendo la vio por primera vez en una obra de teatro.

Ahora bien, el matrimonio se había mudado a México para el nuevo proyecto de Martín Demichelis con Rayados de Monterrey. No obstante, una infidelidad o hijo fuera del matrimonio habría roto este nuevo capítulo.

¿Hay un hijo fuera del matrimonio?

La noticia fue revelada por Yanina Latorre en LAM. Ahí, dio detalles sobre cómo Martín Demichelis habría descubierto en 2022 que tenía un hijo con una mujer que conocía desde la infancia. “Cuando él vuelve en 2022, aparece una mujer del lugar donde es oriundo para decirle que tiene un hijo con él de más de 20 años. Fue un romance adolescente”, destacó la angelita.

Seguidamente, al hacerse los análisis de sangre, salieron positivos. Por tanto, Demichelis habría comenzado los trámites para darle su apellido y Evangelina lo acogió como parte de la familia al involucrarlo con el resto de los hijos. “Él se portó bien, lo reconoció, enseguida. Ella lo aceptó perfecto y de a poquito le presentó a sus tres hijos, fue una cosa natural”, detalló Yanina Latorre.

¿Martín Demichelis se separó de Evangelina Anderson?

Desde otro aspecto, Martín Demichelis y Evangelina Anderson habrían decidido tomar caminos separados. Esto fue confirmado por Yanina Latorre, quien informó que la separación ocurrió a pocas semanas de mudarse a México.

“Se separaron en México. Cuando a ella le preguntan los íntimos, les dice que está separada. Ya había existido el rumor de una tercera persona, lo había dado Tartu, y creían que era una opereta contra River. Pero Tartu tenía razón, no era una opereta contra River”, comenzó diciendo la periodista en LAM.

Seguidamente, Evangelina se habría enterado de una presunta infidelidad de Demichelis en Monterrey, cuando recibió un mensaje del vínculo de su esposo con una azafata. Ahí, conoció todos los detalles de la relación entre el exfutbolista y Tania, la amante.

El entrenador Martín Demichelis y su familia en el Kempes festejando el título de la Supercopa. (La Voz)

“Le llega un mensaje en Monterrey diciendo que él está saliendo o estaba saliendo con una azafata de una aerolínea que la conoció en un viaje de River”, explicó Yanina Latorre sobre cómo se enteró Evangelina Anderson sobre la infidelidad de su esposo.

Al enterarse de la situación, la modelo confrontó al exfutbolista, lo que lo llevó a confesar la verdad y a que Anderson lo expulsara de la casa. “Dicen que ella se lo preguntó y él se lo confesó y lo echó”, recalcó Yanina, para sorpresa de todos los angelitos presentes.

Evangelina Anderson dio íntimos detalles sobre su relación con Martín Demichelis.

Martín Dimechelis habría decidido no blanquear la separación, dado que lleva pocas semanas en Monterrey. Por tanto, como mecanismo de defensa, estableció un régimen de doble entrenamiento con su club.“En el club Monterrey, él no quiere blanquear la separación, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa”, exclamó la angelita.

Finalmente, la relación entre Demichelis con su amante generó la disconformidad de la última. Esto, debido a que ella quería que el futbolista dejara a Evangelina Anderson para comenzar su relación. “Le prometió a Tania (la azafata) que iba a dejar a Eva, cuando dijo que no podía, se plantó y generó quilombo. Él estaba enganchado con Tania”, cerró Yanina sobre la reacción de la amante de Demichelis a la relación del exjugador con Evangelina.

Cómo comenzó la historia de amor entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson

La relación comenzó en 2007, cuando el exfutbolista había viajado a Córdoba por vacaciones y Anderson estaba comenzado una temporada en Villa Carlos Paz.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson celebrando el triunfo de River Plate. (Foto: Instagram)

Durante ese tiempo, Demichelis fue con sus amigos a la obra donde Evangelina Anderson era protagonista. Cuando salió del teatro, había recibido un mensaje de ella, por lo que comenzaron a escribirse.